ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Лунинец

27.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Лунинец

Как налажена работа областных и районных Советов депутатов на Брестчине? Председатель Совета Республики посетила Лунинец.

Формат общения со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой – диалог. Именно такая форма с избранниками на местах наиболее эффективная. Они обозначили проблему – прав у депутатов сельских Советов сегодня немного, поэтому надо менять правила игры, в том числе финансирование. Наталья Кочанова рекомендовала сформировать рациональные предложения, которые будут рассмотрены. Говорили о заброшенных зданиях, сельских домиках, экономике и социальной политике, патриотическом воспитании.   

Также председатель Совета Республики посетила одно из частных предприятий в Лунинце и пообщалась с коллективом. А депутатам напомнила, что надо эффективнее работать с молодёжью.

Фото: БЕЛТА 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как налажена работа областных и районных Советов депутатов на Брестчине? Председатель Совета Республики посетила Лунинец. Формат общения со спикером верхней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маскоўскі авіярэйс у Вільню паляцеў у абыход Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by