Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Лунинец

Источник материала: ОНТ

Как налажена работа областных и районных Советов депутатов на Брестчине? Председатель Совета Республики посетила Лунинец.

Формат общения со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой – диалог. Именно такая форма с избранниками на местах наиболее эффективная. Они обозначили проблему – прав у депутатов сельских Советов сегодня немного, поэтому надо менять правила игры, в том числе финансирование. Наталья Кочанова рекомендовала сформировать рациональные предложения, которые будут рассмотрены. Говорили о заброшенных зданиях, сельских домиках, экономике и социальной политике, патриотическом воспитании.

Также председатель Совета Республики посетила одно из частных предприятий в Лунинце и пообщалась с коллективом. А депутатам напомнила, что надо эффективнее работать с молодёжью.

Фото: БЕЛТА

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