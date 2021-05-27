Европа отменяет авиасообщение с Беларусью. Теперь сотни пассажиров пытаются сдать билеты и поменять маршруты

Источник материала: ОНТ

Авиакомпания «Белавиа» отменила сегодня практически все рейсы на европейском направлении. Сотни пассажиров, граждан разных стран, не смогли вылететь в места назначений и по сути стали заложниками европейских санкций. Несмотря на то что общее решение о закрытии воздушного пространства ещё не вступило в силу, некоторые стран ЕС стали отзывать разрешения на пролёт над их территориями в одностороннем порядке, не считаясь с планами пассажиров. Тем временем Россия перестала впускать в своё воздушное пространство рейсы, которые идут с западного направления в обход Беларуси.

В центральном офисе «Белавиа» невиданный ажиотаж. Сотни пассажиров отменённых рейсов пытаются спасти своё положение, сдать билеты и пробовать менять маршруты, чтобы добраться до мест назначения. У билетных касс граждане разных государств и даже континентов, и у всех похожие истории.

В Национальном аэропорту Минск, наоборот, снижение пассажирской активности. Расписание плавает. Многие даже не выезжали в сторону аэропорта, узнав о меняющейся обстановке.

Информация о том, что «Белавиа» отменяет рейсы сразу в семь стран Евросоюза и рейс в Калининград, который тоже проходит над территорией ЕС, появилась сегодня утром. Руководство национальной авиакомпании вынуждено было принять такое решение понимая, что всё может повториться, как в случае с рейсом по маршруту Минск – Барселона. Самолёт, с 54 пассажирами на борту вылетел в Испанию по расписанию, имея все разрешения на полёт. И только поднявшись в воздух, пилоты получили информацию о том, что разрешение на транзит не даёт Франция. Пока шли переговоры, самолёт вынужден был находиться в воздухе, наматывая круги, и не входил в воздушное пространство ЕС, а в итоге вернулся в пункт вылета. О деталях переговоров чуть позже рассказал гендиректор авиакомпании.

Примечательно, что к европейским запретительным мерам присоединилась и Украина, хотя никаких публичных призывов от европейских политиков на этот счёт не получала. Эксперты в самой стране объясняют такие шаги и желанием официального Киева получить политические бонусы от Брюсселя, и удачной возможностью потеснить конкурента.

В своих объяснениях о запрете полётов европейские авиационные начальники стали ссылаться на небезопасность полётов над Беларусью после инцидента с самолётом Ryanair. Этот же посыл сейчас активно пытаются тиражировать некоторые средства массовой информации. Но когда дело доходит до мнения простых людей, даже опросы не жалующих любовью ни Минск, ни Москву медиа не всегда дают нужный результат.

В Кремле западных оппонентов, которые разворачивают санкционное давление на Минск, призвали к сдержанности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз напомнил, что ещё нет официальных выводов международных экспертов, зато есть поспешные обвинения.

Удары от политических пикировок, несмотря на уверения западных политиков в том, что санкции не направлены на простых людей, пока ощущают исключительно люди. И это, по мнению экспертов, и есть главная цель внешнего давления.

Тем временем стало известно, что Россия перестала выдавать разрешения европейским авиакомпаниям входить в своё воздушное пространство в случае облёта Беларуси. Как минимум известно об отмене таких рейсов из Парижа и Вены. Не исключено, что это начало серьёзного авиационного кризиса, и, конечно, это уже проблема не только белорусских пассажиров.

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