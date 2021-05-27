Головченко: Беларусь рассчитывает на поддержку РФ в условиях возросшего давления со стороны Запада

Источник материала: ОНТ

Беларусь рассчитывает на поддержку России в условиях возросшего давления на страну со стороны Запада. Об этом в ходе встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает БЕЛТА.

При этом глава Совмина отметил, что Беларусь предлагает восстановить количество рейсов между Беларусью и Россией до доковидного уровня.

Отдельной темой стали экономические санкции против Беларуси, введение которых было анонсировано представителями Европейского союза. Касательно этого вопроса Роман Головченко отметил, что санкции будут направлены на то, чтобы обрушить экономику страны и создать условия для повторных попыток смены власти в стране.

Фото: БЕЛТА

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