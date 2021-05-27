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Отравление учеников в минской школе №66: за медпомощью обратились восемь детей, четверо – госпитализированы

27.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отравление учеников в минской школе №66: за медпомощью обратились восемь детей, четверо – госпитализированы

В результате массового отравления в минской школе №66 за медицинской помощью уже обратились восемь учеников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».

По последним данным, в детскую инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы шесть учеников. Двое из них уже выписаны из больницы. При этом еще два ученика обратились в поликлиники по месту жительства.

Ситуацию с массовым отравлением также прокомментировала главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак. По её словам, в школе было проведено эпидемиологическое расследование, а также организован лабораторный контроль качества готовых блюд и используемого сырья для их приготовления. Кроме того, было выполнено лабораторное обследование персонала и определен необходимый перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий. В самой школе была проведена полная дезинфекция.

Она также отметила, что точные причины отравления учеников станут известны по итогам лабораторных исследований.

Фото: Freepik

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Теги: Минск
 
 
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В результате массового отравления в минской школе №66 за медицинской помощью уже обратились восемь учеников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал...
 
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