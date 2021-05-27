Премьер-министр России Мишустин прибыл с визитом в Минск

Источник материала: ОНТ

Минск" class="one-news__figure-img">

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Минск. Об этом сообщает Sputnik.

В ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко Мишустин подчеркнул, что Россия выступает против введения односторонних санкций и политизации ситуации вокруг посадки рейса Ryanair в минском аэропорту.

Глава российского правительства также особо отметил рост экономического сотрудничества двух стран.

Также в ходе визита в Беларусь Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram