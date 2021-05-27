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Премьер-министр России Мишустин прибыл с визитом в Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Минск. Об этом
В ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко Мишустин подчеркнул, что Россия выступает против введения односторонних санкций и политизации ситуации вокруг посадки рейса Ryanair в минском аэропорту.
Глава российского правительства также особо отметил рост экономического сотрудничества двух стран.
Также в ходе визита в Беларусь Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
Фото: БЕЛТА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Минск. Об этом сообщает Sputnik. В ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом...
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