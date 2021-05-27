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Премьер-министр России Мишустин прибыл с визитом в Минск

27.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Минск. Об этом сообщает Sputnik. 

В ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко Мишустин подчеркнул, что Россия выступает против введения односторонних санкций и политизации ситуации вокруг посадки рейса Ryanair в минском аэропорту.

Глава российского правительства также особо отметил рост экономического сотрудничества двух стран.

Также в ходе визита в Беларусь Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Минск. Об этом сообщает Sputnik.  В ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом...
 
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