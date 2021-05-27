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ЧМ-2021. После четырех туров Беларусь находится на седьмом месте в группе
Источник материала: Навiны
Пройден экватор группового турнира чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.
Команды из группы А сыграли по четыре матча (осталось провести по три). На данный момент положение сборных в турнирной таблице выглядит так:
Оставшиеся матчи белорусов:
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.
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Пройден экватор группового турнира чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.
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