ЧМ-2021. После четырех туров Беларусь находится на седьмом месте в группе

Пройден экватор группового турнира чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.



Фото ФХРБ

Команды из группы А сыграли по четыре матча (осталось провести по три). На данный момент положение сборных в турнирной таблице выглядит так:

Швейцария — 9 очков; Словакия — 9; Россия — 9; Чехия — 5; Дания — 5; Великобритания — 4; Беларусь — 4; Швеция — 3.

Оставшиеся матчи белорусов:

28.05. — Дания (начало 20:15);

30.05. — Швейцария (16:15);

01.06. — Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.