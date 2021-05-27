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ICAO объявила, когда даст отчет по инциденту с самолетом Ryanair
Источник материала: Навiны
Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование инцидента, связанного с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и задержанием нескольких пассажиров, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Ирландии со ссылкой на министра Имона Райана.
«Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести прозрачное и независимое расследование инцидента в Беларуси и приветствуем поддержку своих международных коллег в том, чтобы это было сделано, — заявил ирландский чиновник. — Представляя сегодня Ирландию на двух международных транспортных форумах, я осудил факт принудительной посадки самолета Ryanair белорусскими властями и призвал к безоговорочному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги. Эти неприемлемые действия — атака на европейскую авиационную безопасность — поставили под угрозу жизнь пассажиров и членов экипажа, когда они совершали рейс между двумя столицами стран Евросоюза».
Сообщается, что Райан, участвовавший в сегодняшнем экстренном заседании совета ICAO, организованном для обсуждения инцидента, поддержал требование своих коллег из Польши и Литвы провести расследование, которое установило бы, «было ли в данном случае нарушено международное право либо установленные нормы и практика».
По информации Министерства транспорта Ирландии, ICAO должна подготовить промежуточный отчет по инциденту к 25 июня.
Экстренное заседание по инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси 27 мая созвал президент совета ICAO. Незадолго до этого на странице организации в «Твиттере» было отмечено, что ICAO «получила сотни электронных писем и сообщений о недавних событиях в Беларуси». Сообщалось, что на заседании «помимо 36 национальных представителей совета будут присутствовать официальные лица из Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши, которые обозначат вопросы первостепенной важности и то, что вызывает беспокойство».
Еще в одном сообщении организации говорилось: «Мы хотим напомнить тем, кто требовал, чтобы мы предприняли карательные меры в отношении этой страны, что нашему агентству никогда не отводилась такая роль или возможность. Наша основная функция заключается в том, чтобы помочь странам сотрудничать друг с другом на дипломатической основе по приоритетам международной авиации».
ICAO входит в структуру Организации Объединенных Наций.
Днем 23 мая
Европейский совет
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Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование инцидента, связанного с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и...
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