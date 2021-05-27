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За оскорбление погибших пилотов задержали 20 человек. Возбуждено уголовное дело

28.05.2021 06:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Двадцать человек задержаны за оскорбительные комментарии в адрес пилотов, погибших в Барановичах. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1». Сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса («Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»).

В эфире заявили, что вычисляли комментаторов сотрудники ГУБОПиК, а задержаны пользователи были в течение суток. Напомним, после трагедии в Барановичах Лукашенко обратился к председателю КГБ и потребовал установить личности тех, кто пишет негативные комментарии о погибших летчиках.

 
 
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Двадцать человек задержаны за оскорбительные комментарии в адрес пилотов, погибших в Барановичах. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1»....
 
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