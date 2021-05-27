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Путило попросил Польшу о защите: «Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье»

28.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Редакция Telegram-канала находится в Польше, однако регулярно получает угрозы, и в последнее время их число увеличилось.

Находящийся в Польше один из основателей и авторов белорусского признанного властями Беларуси экстремистским  elegram-канала, который нельзя называть, Степан Путило попросил у польских властей усилить его охрану и других сотрудников канала. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, в четверг, 27 мая, пишет telegraf.by

Путило рассказал, что в редакцию проекта стало поступать все больше угроз, хотя все его сотрудники и находятся за границей.

«Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье», — пояснил Путило.


Степан Путило и Роман Протасевич, архивное фото, pravda.com.ua

В свою очередь, мать задержанного в Минске бывшего главреда телеграм-канала, который нельзя называть в Беларуси, Романа Протасевича заверила журналистов, что ее сын не призывал к массовым беспорядкам и насилию, а лишь «вещал о том, что происходило в Белоруссии, и о том, что происходит».

Также отмечалось, что судя по опубликованному белорусскими силовиками видео, Протасевича пытают и заставляют давать показания.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Протасевича в подготовке «кровавого мятежа».
 
Теги: Минск
 
 
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Редакция Telegram-канала находится в Польше, однако регулярно получает угрозы, и в последнее время их число увеличилось.
 
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