Путило попросил Польшу о защите: «Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье»

Степан Путило попросил у польских властей усилить его охрану и других сотрудников канала. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, в четверг, 27 мая, пишет telegraf.by Находящийся в Польше один из основателей и авторов белорусского признанного властями Беларуси экстремистским elegram-канала, который нельзя называть,попросил у польских властей усилить его охрану и других сотрудников канала. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, в четверг, 27 мая,telegraf.by





Путило рассказал, что в редакцию проекта стало поступать все больше угроз, хотя все его сотрудники и находятся за границей.





«Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье», — пояснил Путило.









Степан Путило и Роман Протасевич, архивное фото, pravda.com.ua





В свою очередь, мать задержанного в Минске бывшего главреда телеграм-канала, который нельзя называть в Беларуси, Романа Протасевича заверила журналистов, что ее сын не призывал к массовым беспорядкам и насилию, а лишь «вещал о том, что происходило в Белоруссии, и о том, что происходит».





Также отмечалось, что судя по опубликованному белорусскими силовиками видео, Протасевича пытают и заставляют давать показания.





Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Протасевича в подготовке «кровавого мятежа».



