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Путило попросил Польшу о защите: «Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье»
Источник материала: Партизан
Редакция Telegram-канала находится в Польше, однако регулярно получает угрозы, и в последнее время их число увеличилось.
Находящийся в Польше один из основателей и авторов белорусского признанного властями Беларуси экстремистским elegram-канала, который нельзя называть, Степан Путило попросил у польских властей усилить его охрану и других сотрудников канала. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, в четверг, 27 мая,
Путило рассказал, что в редакцию проекта стало поступать все больше угроз, хотя все его сотрудники и находятся за границей.
«Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье», — пояснил Путило.
Степан Путило и Роман Протасевич, архивное фото, pravda.com.ua
В свою очередь, мать задержанного в Минске бывшего главреда телеграм-канала, который нельзя называть в Беларуси, Романа Протасевича заверила журналистов, что ее сын не призывал к массовым беспорядкам и насилию, а лишь «вещал о том, что происходило в Белоруссии, и о том, что происходит».
Также отмечалось, что судя по опубликованному белорусскими силовиками видео, Протасевича пытают и заставляют давать показания.
Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Протасевича в подготовке «кровавого мятежа».
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Редакция Telegram-канала находится в Польше, однако регулярно получает угрозы, и в последнее время их число увеличилось.
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