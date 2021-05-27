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Медведи в лесополосе: родителей предупреждают о том, чтобы не выпускали детей гулять к водоему

28.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В классных чатах предлагают не пускать детей в лесополосу и к техническим водоемам.



В дополнение к информации о появлении бурого медведя в деревнях Борисовского района Проходы, Струпень и Верески Пересадского сельского совета, появились сведения о том, что медведей видели у технических водоемов микрорайона Печи.

Родителей в классных чатах 7-й средней школы предупреждают о том, чтобы не выпускали детей гулять в лесополосу и к печанским водоемам.

Трудно судить о достоверности свидетельств, у страха глаза бывают велики, но расстояние от деревни Гора, где медведь реально разорил курятник с 20-ю несушками, до микрорайона Печи, бывшего военного городка, составляет около четырех километров.
 
 
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В классных чатах предлагают не пускать детей в лесополосу и к техническим водоемам.
 
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