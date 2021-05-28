Источник материала: UDF

«Один народ»





Фото: Скриншот с сайта oper.ru

"Последний борец"

«Криптонационализм»





Фото: Скриншот с сайта bditelnost.info

«За счет России»





Фото: Скриншот с сайта ug.tsargrad.tv

«Украинское предательство»





Фото: Скриншот видео с OK-группы "ПолитНавигатор"

«Маргиналы» берут числом и разнообразием предложения





Фото: Скриншот видео с youtube-канала TV Center

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Предательница, живущая за наш счет»: Беларусь глазами второго эшелона пропаганды РФ Что в России транслируют о Беларуси?

Называя такие информационные субъекты радикальными, мы имеем в виду, что они в той или иной степени считают современную государственность РФ и сопредельных стран нелегитимной, недовольны текущими границами государств, допускают использование силы для захвата власти (например, являются ортодоксально марксистскими), а также оккупацию и аннексию соседних стран.Рассмотрим, какие нарративы о Беларуси использовались этой группой российских информационных агентов к августу 2020 года, когда решительные события в нашей стране поставили перед российской пропагандой новые вызовы.Ключевой тезис, который объединяет всех российских радикалов: «мы с белорусами — один народ».Причем представители российских шовинистов досоветского образца вообще отрицают существование белорусов:[quote]«Пожалуй, главный из указанных изъянов — непонимание того факта, что никакого «братского народа» в экс-БССР нет. Белорусских граждан можно условно разделить на две категории: 1) люди, в той или иной мере сохранившие осознание принадлежности к русской цивилизации/русскому миру/русской нации; 2) люди, отказавшиеся от какой бы то ни было русскости. Первые — часть русского народа и потенциальная часть русской нации (для рязанца или сибиряка такие белорусы не «братский народ», а тот же самый народ). Вторые — иуды», — заявил в свое время ведущий ресурс российских шовинистов «Спутник и погром». Ресурс имел 1,4 млн посетителей в месяц (на 17 июня 2017 года).Не слишком далеко от шовинистов-любителей Российской империи ушли шовинисты-любители сталинского СССР:«Наш народ на Украине, наш народ в Белоруссии, я все это считаю одним и тем же русским народом», — заявил широко известный историк Клим Жуков в интервью на популярном ресурсе «Тупи40к Гоблина», ставшем в последние годы одним из ключевых рупоров сталинистской пропаганды. По состоянию на 2020 год на сайт заходило более 120000 посетителей в сутки, связанный с сайтом Youtube-канал «Dmitry Puchkov» имеет более 2 миллионов подписчиков.Фактически тезис об «одном народе» является обоснованием этноцида белорусов — отрицается существование белорусской истории, языка, право на защиту интересов белорусского народа, на существование белорусского независимого государства.Для российских сталинистов Лукашенко традиционно выступал как образец советского «крепкого» хозяйственника, который не дал «развалить экономику». При этом для них он образец жесткого лидера, чем-то напоминающего Сталина.«Я бы в качестве примера поставил бы батьку Лукашенко. Т.е. при всех недостатках этого бывшего председателя колхоза у него есть четкое понимание того, что всё в стране должно работать, и поэтому мы выходим, допустим, на улицу вот здесь вот, есть магазины типа «Белорусские продукты», «Белорусская обувь», «Белорусский трикотаж», это практически во всех городах. Есть МАЗы, которые закупает даже наше военное ведомство, так? Более того, МАЗы закупает даже та же самая Германия», — рассказывает сталинист Борис Юлин на сайте «Тупи40к Гоблина».Поддерживали долгое время Лукашенко и российские имперские шовинисты, частично смыкаясь в этом с поклонниками Сталина.Представителем такого смешанного, красно-коричневого направления является известный писатель Александр Проханов: «Я верю другому — я верю эмпирике, я пересекаю границу в районе Пскова или в районе Смоленска, и вижу другую цивилизацию, я вижу другие дороги, деревни, наполненные людьми, я вижу сады, культивированные поселки. Я вижу общество, в котором не уничтожен потенциал советской цивилизации. И этот потенциал преумножен, преувеличен. Я вижу общество, в котором нет этого безумия 90-х годов в России, когда сложилась квази-демократическая среда, и в недрах этой среды были уничтожены гигантские ценности. Я говорю даже не о материальных, а о моральных, философских ценностях. Я вижу этот очень небольшой фрагмент сохраненного СССР, который трансформируется почти по китайской модели. И конечно, этот путь развития движения для меня предпочтительнее этого кошмара, который произошел с моей родиной».Однако в 2000-е годы российские имперские шовинисты, как и ранее упомянутый Стрелков, постепенно перешли к резкой критике Лукашенко, которая несколько притихла только на фоне событий августа 2020 года — в это период оказалось, что только на Лукашенко держится политическое и культурное влияние РФ в Беларуси.Маргинальные и радикальные российские ресурсы довольно давно разрабатывают тезис «Лукашенко — тайный белорусский националист, который ущемляет русский язык и проводит белорусизацию населения», бездоказательно приписывая ему поддержку активности негосударственных организаций, занимающихся популяризаций белорусской культуры.Затем эти тезисы стали звучать и в официальных российских СМИ.«При попустительстве белорусской власти разворачивается пропаганда оголтело-русофобского национализма и так называемого «литвинизма». Местной молодежи внушают, что она наследница Великого Княжества Литовского, главным врагом которого была Москва... Все это не может не внушать тревоги. Не окажемся ли мы в трудный момент не то что без братской поддержки и союза, а еще и в положении «небратьев»?» — пишет российский шовинист монархического направления Егор Холмогоров на портале газеты «Культура». Официальный тираж издания - 40.000 экземпляров, современный этап существования газеты связывают с покупкой ее акций Никитой Михалковым.Когда-то Холмогоров резко критиковал власти РФ за мягкую политику в отношении мигрантов из Средней Азии и Кавказа, недавно получил личную передачу на государственном канале «Россия 24», однако своего отношения к Беларуси не изменил: «Белоруссия — незаконно отторгнутая органическая часть Руси и России, Северо-Западная Русь».Радикалы марксистского толка ищут экономические обоснования примерно тех же тезисов:«Мелкий национальный белорусский капитал сопротивляется чуть более крупному российскому капиталу. А так как государства буржуазные, то они продуцируют такую политику, какую мы видим, то есть сугубо националистическую... Это заканчивается тем, чем с Украиной закончилось», — заявил уже упомянутый Клим Жуков на сайте «Тупи40к Гоблина»«Это драка среднего капитала с мелким капиталом, с мелким капиталом зажатым между Востоком и Западом... Этому капиталу, возможно, тоже надоел Лукашенко, но ложится под российский капитал он не собирается. А для защиты своих завоеваний белорусскому национальному капиталу нужен национализм... Плохо все это для обоих народов, плохо», — убежден популярный коммунистический блогер (535 тысяч подписчиков на Youtube), бывший журналист и ведущий ВГТРК Константин Сёмин.Вроде бы объективная попытка марксистского анализа только выглядит таковой. Для российских сталинистов, как и в учебниках истории сталинского времени, война 1812 года, когда обороняется регрессивный российский феодализм против прогрессивного французского капитализма — это «Отечественная война». Однако, почему-то когда капиталистическая Беларусь борется за свою независимость от такой же капиталистической РФ — это «борьба одного зла с другим».Еще один важный мотив российской шовинистической пропаганды — Беларусь существует за счет России и не способна существовать самостоятельно.«Мы и так создали своему западному соседу режим максимального благоприятствования, во многом содержим его экономику за счёт собственных средств, за счёт пенсий и зарплат бюджетников. Здравые люди в Белоруссии прекрасно это понимают и даже если не одобряют политику России, испытывают к нашей стране определённую благодарность», — отмечает промонархический канал «Царьград». Аудитория канала оценивалась в 2019 году в 7 миллионов человек. Телеканал, вещающий в интернете, принадлежит крупному бизнесмену и бывшему работодателю Игоря Стрелкова Константину Малофееву.Беларусь также поставляет запрещенные товары вопреки российским санкциям, считает канал.«Что делает в этих условиях дружественная Белоруссия? Наваривается на посредничестве в фактической контрабанде — поставке «санкционных» товаров в обход российских правил. При полном попустительстве и молчаливом одобрении властей вбрасывает на наш рынок в том числе товары стран, входящих в санкционный антироссийский пул. То есть наносит прямой удар по российскому производителю».Этот тезис пропаганды российских шовинистов в целом совпадает с нарративом государственных СМИ РФ.«Лицо» российской военной агрессии на Донбассе Игорь Гиркин-Стрелков резко критикует российские власти за их слабую, по его мнению, внешнюю политику. Вместе с поглощением Украины он хотел и поглощения Беларуси.Стрелков заявлял: «Российская Федерация — не Россия, Россия — это и Украина, и Белоруссия, и Российская Федерация вместе взятые», «Я мечтаю о том, что Россия вернется в свои естественные границы, как минимум границы 1939 года».Канал Стрелкова-Гиркина в Youtube имеет 92.000 подписчиков. Также он регулярно выступает на канале Рой ТВ, имеющем 202.000 подписчиков.Стрелков и другие российские шовинисты-монархисты ставят в упрек Беларуси сотрудничество с Украиной с 2014 года, в том числе военное, считают его предательством «русского мира» и постоянно подчеркивают это в своей пропаганде: «Аресты и посадки тех добровольцев из Беларуси, которые воевали на Донбассе, поддержка киевского режима техникой, горюче-смазочными материалами, комплектующими к вооружению».Российские сталинисты отличаются от шовинистов-монархистов разве что тем, что упрекают в сотрудничестве с Украиной и российский капитал.Российское информационное поле напоминает озеро, в которое бросили камень. От камня расходятся круги, кроме того, волнение вызывает завихрения воды от торчащих из воды камышей, камыши раскачиваются и передают импульсы дальше.Примерно также государственная пропаганда, внедряя в общественное мнение РФ те или иные тезисы, пользуется для этого целым спектром окологосударственных и негосударственных СМИ, блогов или лидеров мнений. При этом сходные тезисы часто могут высказываться информационными субъектами формально идеологически противоположных лагерей той или иной степени маргинальности.Однако сама эта раздробленность и маргинальность используемых каналов информации позволяет госпропаганде обрабатывать аудиторию, которая иначе никогда бы не поверила официальным СМИ. Также эта аудитория может использоваться для озвучивания и проверки на ней тех тезисов, которые впоследствии могут быть предложены аудитории мейнстримной.Так, например, Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, озвучил ряд упомянутых выше тезисов в эфире телеканала ТВЦ. Впоследствии они повторялись неоднократно:«Мы Белоруссии передаем колоссальное количество ресурсов... Но в обмен получаем колоссальным объем контрабанды, наши контрсанкционные меры обнуляются. Но самое главное — гуманитарная проблема... Главная проблема Белоруссии — создание там именно антирусской, антироссийской идентичности, нации, которая будет построена на исторической памяти, базирующейся на Радзивиллах, Калиновском, Тадеуше Косцюшко, Игнатии Домейко. По большому счету — это самая главная проблема».Сказанное выше не противоречит тому, что многие из этих относительно маргинальных информационных субъектов/агентов — СМИ или блогов — могут быть достаточно искренними и не работают по непосредственному заказу Кремля. Однако они могут использоваться и скорее всего используются описанным образом, а также просто являются показателем настроений раздробленной, но достаточно обширной части российской аудитории.