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«Демонстративные полеты авиации НАТО нужны для отработки ударов по России и Беларуси». РосСМИ об изменениях в беларусском законодательстве и образе врага
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для
Российские СМИ привычно используют манипулятивную семантику и стигматизацию для создания у аудитории устойчивой аналогии белорусская оппозиция = неонацисты. Готовится почва для того, чтобы заявить, что Польша и страны Балтии покрывают лиц, причастных «к геноциду беларусского народа».
У аудитории формируется уверенность, что НАТО системно мониторит боеготовность Беларуси и демонстративно провоцирует на резкие действия. Подчеркивается, что больше всех проявляет активность США. Акцент делается и на том, что НАТО – общий враг Беларуси и России. Российские государственные СМИ настойчиво подчеркивают и выставляют как доминанту тезисы о поддержке со стороны РФ Республики Беларусь.
Привычно беларусская власть преподносится как несостоятельная и недальновидная, сохраняющая видимость контроля над ситуацией только благодаря поддержке со стороны России. Отдельно подчеркивается, что существует военная угроза Беларуси со стороны НАТО, и только РФ гарантирует безопасность. На фоне и контрасте с российской властью демонстрируются непоследовательные, часто неоправданно жесткие действия и решения беларусской власти.
Аудиторию подталкивают к выводу, что выход из политического кризиса для Беларуси возможен только при активном участии России.
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«Демонстративные полеты авиации НАТО нужны для отработки ударов по России и Беларуси». РосСМИ об изменениях в беларусском законодательстве и образе врага
Российские СМИ системно формируют у своей аудитории особое восприятие ситуации в Беларуси и вокруг Беларуси.
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