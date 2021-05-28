Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Демонстративные полеты авиации НАТО нужны для отработки ударов по России и Беларуси». РосСМИ об изменениях в беларусском законодательстве и образе врага Российские СМИ системно формируют у своей аудитории особое восприятие ситуации в Беларуси и вокруг Беларуси.

Продолжается целенаправленная демонизация образа беларусской оппозиции и участников протеста. Активно эксплуатируется тема общих интересов на постсоветской пространстве и исключительной роли России в судьбе Беларуси. На контрасте с Россией подается образ коллективного Запада, недружественного и даже враждебного. Подчеркивается, что эта враждебность реализуется в отношении не только и не столько России, в силу ее влиятельности, сколько Беларуси.Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.Российские СМИ привычно используют манипулятивную семантику и стигматизацию для создания у аудитории устойчивой аналогии белорусская оппозиция = неонацисты. Готовится почва для того, чтобы заявить, что Польша и страны Балтии покрывают лиц, причастных «к геноциду беларусского народа».У аудитории формируется уверенность, что НАТО системно мониторит боеготовность Беларуси и демонстративно провоцирует на резкие действия. Подчеркивается, что больше всех проявляет активность США. Акцент делается и на том, что НАТО – общий враг Беларуси и России. Российские государственные СМИ настойчиво подчеркивают и выставляют как доминанту тезисы о поддержке со стороны РФ Республики Беларусь.Привычно беларусская власть преподносится как несостоятельная и недальновидная, сохраняющая видимость контроля над ситуацией только благодаря поддержке со стороны России. Отдельно подчеркивается, что существует военная угроза Беларуси со стороны НАТО, и только РФ гарантирует безопасность. На фоне и контрасте с российской властью демонстрируются непоследовательные, часто неоправданно жесткие действия и решения беларусской власти.Аудиторию подталкивают к выводу, что выход из политического кризиса для Беларуси возможен только при активном участии России.