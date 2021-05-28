Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как скандал с посадкой самолета Ryanair скажется на транспортной отрасли Беларуси Именно она на протяжении многих лет была главным источником валютных поступлений в страну в секторе услуг.

Согласно данным Национального статистического комитета, оборот транспортных услуг в первом квартале текущего года составил 1,479 млрд долларов, в том числе экспорт — свыше 960 млн долларов. Несмотря на экономические проблемы, по сравнению с предыдущим периодом прошлого года показатели в 2021 году росли. Оборот увеличился на 13,6%, экспорт – на 6,1%. Положительное сальдо составило около 445 млн долларов.Транспортные услуги, которые включают перевозки железной дорогой, автотранспортом и авиакомпаниями, а также транспортировку топлива по магистральным трубопроводам, по большинству показателей по-прежнему опережают вторую по значению для Беларуси отрасль в секторе — компьютерные, информационные и телекоммуникационные услуги.Для сравнения: в рассматриваемый период их оборот составил около 840 млн долларов, включая экспорт на 732 млн долларов. Оборот прирос на 10,8%, экспорт – на 12,8%, а положительное сальдо по итогам первого квартала было зафиксировано в объеме почти 630 млн долларов.Введенные уже и возможные санкции международного сообщества в отношении белорусских властей повлияют на сектор услуг. Особенно, учитывая то, что большая часть белорусских экспортеров в этом сегменте ориентирована на рынки ЕС, США и Великобритании. В первом квартале 2021 года, например, экспорт услуг в страны Евросоюза составил 653,6 млн долларов, в США – 355 млн долларов, в то время как в Россию – 585,3 млн долларов.