ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как скандал с посадкой самолета Ryanair скажется на транспортной отрасли Беларуси

28.05.2021 06:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Как скандал с посадкой самолета Ryanair скажется на транспортной отрасли Беларуси
Фото: РИА Новости
Именно она на протяжении многих лет была главным источником валютных поступлений в страну в секторе услуг.

Согласно данным Национального статистического комитета, оборот транспортных услуг в первом квартале текущего года составил 1,479 млрд долларов, в том числе экспорт — свыше 960 млн долларов. Несмотря на экономические проблемы, по сравнению с предыдущим периодом прошлого года показатели в 2021 году росли. Оборот увеличился на 13,6%, экспорт – на 6,1%. Положительное сальдо составило около 445 млн долларов.

Транспортные услуги, которые включают перевозки железной дорогой, автотранспортом и авиакомпаниями, а также транспортировку топлива по магистральным трубопроводам, по большинству показателей по-прежнему опережают вторую по значению для Беларуси отрасль в секторе — компьютерные, информационные и телекоммуникационные услуги.

Для сравнения: в рассматриваемый период их оборот составил около 840 млн долларов, включая экспорт на 732 млн долларов. Оборот прирос на 10,8%, экспорт – на 12,8%, а положительное сальдо по итогам первого квартала было зафиксировано в объеме почти 630 млн долларов.

Введенные уже и возможные санкции международного сообщества в отношении белорусских властей повлияют на сектор услуг. Особенно, учитывая то, что большая часть белорусских экспортеров в этом сегменте ориентирована на рынки ЕС, США и Великобритании. В первом квартале 2021 года, например, экспорт услуг в страны Евросоюза составил 653,6 млн долларов, в США – 355 млн долларов, в то время как в Россию – 585,3 млн долларов.

Как скандал с посадкой самолета Ryanair скажется на транспортной отрасли Беларуси
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно она на протяжении многих лет была главным источником валютных поступлений в страну в секторе услуг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кремль vs Минск: игра без рисков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by