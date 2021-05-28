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В Беларуси подготовятся к переводу экономики на военные рельсы

28.05.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси подготовятся к переводу экономики на военные рельсы
Фото: Андрей Александров / РИА Новости
В Беларуси в рамках учений экономику Могилева переведут на работу в условиях военного времени. Сообщение об этом появилось на сайте Могилевского горисполкома.

Тренировки пройдут с 3 по 11 июня. На этот период органы власти и городские предприятия будут отрабатывать выполнение поставленных военным руководством задач в условиях, приближенных к боевым действиям. «В этом же году план подготовки предполагает проведение мобилизационных учений», — отметил военный комиссар города подполковник Николай Гомолко.

Он подчеркнул, что «препятствовать» чиновникам будут подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые будут имитировать захват зданий, уничтожение инфраструктуры, транспорта и мешать переходу хозяйства на военные рельсы. При этом комиссар заверил, что поводов беспокойства у рядовых граждан возникать не должно — подобные мероприятия проходят в стране не впервые.

«Совершенно верно, ничего чрезвычайного в этом нет. Через подобные учения уже проходили отдельные регионы страны», — добавил подполковник.

Ранее в обращении к парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о возможном «начале мировой войны» из-за позиции западных стран в отношении Минска. Он уверен, что Беларусь находится в «центре Европы», дестабилизация которого угрожает всем странам на континенте.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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