Более 20 человек задержаны за оскорбительные комментарии в адрес пилотов, погибших в Барановичах

Источник материала: ОНТ

За оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах пилотов задержаны 20 человек. Многие из них ранее имели проблемы с законом, а также были участниками протестного движения. Возбуждено уголовное дело по ст. 130 Уголовного кодекса. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Напомним, 19 мая военный самолет потерпел крушение в Барановичах. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко ценой своих жизней увели падающий Як-130 от жилых домов. Соболезнования родным и близким пилотов направил Президент Александр Лукашенко. В последний путь настоящих героев Беларуси провели со всеми воинскими почестями.

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