СМИ: Турция призвала НАТО смягчить реакцию на инцидент с посадкой рейса Ryanair в Минске

Источник материала: ОНТ

Турция призвала партнеров по НАТО смягчить реакцию на инцидент с экстренной посадкой самолета ирландского лоукостера Ryanair в аэропорту Минска. Об этом со ссылкой на данные Reuters сообщает ТАСС.

Официальная Анкара настаивает на том, чтобы любые упоминания о поддержки новых санкций в отношении Беларуси и освобождению политических заключенных были исключены из текста заявления Североатлантического альянса. По мнению источников Reuters, причиной подобного заявления могло стать желание турецких властей сохранить экономические связи с Беларусью и Россией.

Вместе с тем официальные представители МИД Турции отказались комментировать данную информацию, сославшись на то, что заявление НАТО было согласовано всеми 30 членами альянса, а вдаваться в подробности конфиденциальных обсуждений внутри НАТО власти страны не намерены.

Фото: Freepik

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