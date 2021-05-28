|
СМИ: Турция призвала НАТО смягчить реакцию на инцидент с посадкой рейса Ryanair в Минске
Источник материала: ОНТ
Турция призвала партнеров по НАТО смягчить реакцию на инцидент с экстренной посадкой самолета ирландского лоукостера Ryanair в аэропорту Минска. Об этом со ссылкой на данные Reuters
Официальная Анкара настаивает на том, чтобы любые упоминания о поддержки новых санкций в отношении Беларуси и освобождению политических заключенных были исключены из текста заявления Североатлантического альянса. По мнению источников Reuters, причиной подобного заявления могло стать желание турецких властей сохранить экономические связи с Беларусью и Россией.
Вместе с тем официальные представители МИД Турции отказались комментировать данную информацию, сославшись на то, что заявление НАТО было согласовано всеми 30 членами альянса, а вдаваться в подробности конфиденциальных обсуждений внутри НАТО власти страны не намерены.
Фото: Freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турция призвала партнеров по НАТО смягчить реакцию на инцидент с экстренной посадкой самолета ирландского лоукостера Ryanair в аэропорту Минска. Об этом со ссылкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)