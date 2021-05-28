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Сотрудничество медиков: Беларусь и Казахстан договорились о совместной подготовке врачей
28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В казахстанской делегации в Минск приехал министр здравоохранения. Он встретился со своим белорусским коллегой. Медики договорились расширять сотрудничество в сферах информатизации, фармацевтики и подготовки кадров, передает «МИР 24».
«Мы видим, что очень много совместных проектов по обмену опытом. Мы видим, что Беларусь имеет очень хорошие рейтинговые позиции по трансплантации органов. Видим, как это законодательно правильно поставлено в стране», – заявил министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой.
Встреча министров здравоохранения сегодня прошла в Белорусском центре трансплантации. В очереди на пересадку органов в Беларуси сейчас стоят более двух десятков казахстанцев. Пользуются услугами центра и пациенты из других стран СНГ.
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Медики договорились расширять сотрудничество в сферах информатизации, фармацевтики и подготовки кадров
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