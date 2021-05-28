Премьеры Беларуси и Казахстана обсудили экономическое сотрудничество между странами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске встречаются премьер-министры стран СНГ. Завтра там состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Впервые за прошедший год в очном формате. Премьер Казахстана Аскар Мамин уже в Беларуси. И сегодня со своим коллегой Романом Головченко обсудил двустороннее сотрудничество, передает «МИР 24».

«Хотелось бы все-таки обсудить перспективы заключения соглашения между правительством Беларуси и Казахстана о сотрудничестве по поставкам нефти в Республики Беларусь. Хотелось бы знать позицию Казахстана. Если это интересно для Казахстана, мы готовы работать», – заявил Головченко.

«Важное направление, по которому развивается сотрудничество, это промышленная кооперация. В рамках которой реализуется несколько очень важных проектов. Мы наверное отдельно их рассмотрим. Обсудим в деталях. У меня есть соответствующие предложения. Отдельным таким важным направлением, которое требует нашего внимания и имеет большой потенциал развития, это наше сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса», – констатировал Мамин.

Казахстан входит в тройку основных экономических партнеров Беларуси в СНГ. Товарооборот между странами с начала года – более 200 миллионов долларов и будет увеличиваться. Для этого уже подписана дорожная карта.