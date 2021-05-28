Головченко: Минск рассчитывает на поддержку Москвы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск рассчитывает на поддержку Москвы. Об этом белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает «МИР 24».

«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствуют о возросшем абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к беспрецедентной эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника – Российской Федерации», – подчеркнул Головченко.

«Российская Федерация однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене. Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей», – ответил премьер-министр России.

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