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Головченко: Минск рассчитывает на поддержку Москвы

28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск рассчитывает на поддержку Москвы. Об этом белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает «МИР 24».

«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствуют о возросшем абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к беспрецедентной эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника – Российской Федерации», – подчеркнул Головченко.

«Российская Федерация однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене. Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей», – ответил премьер-министр России.

Премьеры обсудили восстановление полноценного авиасообщения между двумя странами. Предлагают запустить и новые маршруты. Из Беларуси в Сочи и Краснодар. В пятницу в Минске состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Впервые за прошедший год в очном формате.



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Теги: Минск
 
 
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Премьеры России и Беларуси обсудили международную обстановку и отношения между двумя странами. Также было затронуто восстановление полноценного авиасообщения...
 
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