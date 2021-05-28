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Головченко: Минск рассчитывает на поддержку Москвы
28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск рассчитывает на поддержку Москвы. Об этом белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает «МИР 24».
«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствуют о возросшем абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к беспрецедентной эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника – Российской Федерации», – подчеркнул Головченко.
Премьеры обсудили восстановление полноценного авиасообщения между двумя странами. Предлагают запустить и новые маршруты. Из Беларуси в Сочи и Краснодар. В пятницу в Минске состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Впервые за прошедший год в очном формате.
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Премьеры России и Беларуси обсудили международную обстановку и отношения между двумя странами. Также было затронуто восстановление полноценного авиасообщения...
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