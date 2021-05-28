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В очном формате: премьеры стран СНГ собираются на Совет глав правительств

28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск приезжают премьер-министры стран СНГ. Завтра там состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Впервые за прошедший год в очном формате. Уже прошли первые встречи, передает «МИР 24».

«Желание пообщаться в личном формате, обсудить актуальные проблемы, а их хватает – такое желание есть. Есть готовность найти решение этих проблем, что тоже очень важно», – заявил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Вызовы и проблемы, которые стоят перед странами, участвующими в разных интеграционных объединениях, одинаковы. Это сокращение до минимума ограничений в двусторонней торговле. Как сделать наши экономики более устойчивыми к воздействию от внешних шоков. Как обеспечить экономическую безопасность наших стран», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

В 2021-ом Беларусь председательствует в СНГ. И этот год юбилейный – Содружество Независимых Государств отмечает 30-летие.



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Теги: Минск
 
 
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В 2021-ом Беларусь председательствует в СНГ. И этот год юбилейный – Содружество Независимых Государств отмечает 30-летие.
 
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