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ICAO проведет расследование перехвата рейса Ryanair Минском

28.05.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная организация гражданской авиации согласилась расследовать вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске. Первые итоги подведут 25 июня.

ICAO проведет расследование перехвата рейса Ryanair Минском
Самолет Ryanair
Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование обстоятельств, которые привели к перехвату рейса Ryanair и задержанию журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщило в четверг, 27 мая, агентство Reuters. Решение ICAO уже приветствовали министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и министр транспорта Ирландии Имон Райан, пишет DW.

"Мы присоединяемся к нашим международным партнерам в стремлении прояснить все обстоятельства, которые привели к этому серьезному нарушению международного права и атаке на сами принципы, лежащие в основе функционирования гражданской авиации", - отметил Рааб. "Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести прозрачное и независимое расследование происшествия в Беларуси и благодарим наших международных коллег за помощь в этом", - заявил Райан.

Первые результаты расследования должны быть обнародованы уже 25 июня, сообщил Райан. Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники информации, отмечает, что Россия и Китай отказались присоединиться к расследованию.

Расследовать инцидент в Минске ICAO призвали днем ранее в совместном заявлении западные страны, входящие в состав Совета Безопасности ООН - Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США. К заявлению присоединились также Германия и Бельгия, не входящие сейчас в число членов Совбеза.
 
Теги: Минск
 
 
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Международная организация гражданской авиации согласилась расследовать вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске. Первые итоги подведут 25 июня.
 
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