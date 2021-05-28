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Эстония закрыла свое небо для белорусских самолетов
Источник материала: Навiны
Официальный Таллинн присоединился к коллегам по Евросоюзу и запретил белорусским авиаперевозчикам использовать эстонское воздушное пространство.
«Позиция правительства Эстонии: рейсы «Белавиа» должны быть запрещены в эстонских аэропортах. Белорусское правительство должно нести ответственность за свои действия», — написала в «Твиттере» премьер-министр Кая Каллас перед рассмотрением этого вопроса.
Ранее она назвала «абсолютно необъяснимыми» и «шокирующими» сообщения о вынужденном приземлении самолета Ryanair в Минске и задержании находившегося на борту журналиста и активиста Романа Протасевича.
Днем 23 мая
Европейский совет
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Официальный Таллинн присоединился к коллегам по Евросоюзу и запретил белорусским авиаперевозчикам использовать эстонское воздушное пространство.
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