Эстония закрыла свое небо для белорусских самолетов

Официальный Таллинн присоединился к коллегам по Евросоюзу и запретил белорусским авиаперевозчикам использовать эстонское воздушное пространство.



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«Позиция правительства Эстонии: рейсы «Белавиа» должны быть запрещены в эстонских аэропортах. Белорусское правительство должно нести ответственность за свои действия», — написала в «Твиттере» премьер-министр Кая Каллас перед рассмотрением этого вопроса.

Ранее она назвала «абсолютно необъяснимыми» и «шокирующими» сообщения о вынужденном приземлении самолета Ryanair в Минске и задержании находившегося на борту журналиста и активиста Романа Протасевича.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

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