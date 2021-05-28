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Учёные из России, Сингапура и США с помощью ИИ рассчитали максимальную продолжительность жизни человека

28.05.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учёные с помощью данных разработанного теста физиологической устойчивости определили максимальную продолжительность жизни человека.



Показатель DOSI — это индикатор динамического состояния организма. Он отражается скорость старения и позволяет оценить теоретическую продолжительность жизни конкретного человека и людей в целом. Индикатор зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни.

С помощью алгоритма ученые проанализировали данные анализов крови тысяч людей из биобанка Великобритании и Национального центра исследования здоровья и питания США. Исследователи выяснили, что своего минимума DOSI достигает к 120-150 годам. В этом возрасте организм уже полностью не способен восстановиться после стресса, то есть 150 лет — это максимально возможная продолжительность жизни людей.

«Старение человека проявляет универсальные черты, присущие сложным системам, находящимся на грани распада. Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», — заявил руководитель исследования Петр Федичев (МФТИ), пишет dev.by.
 
 
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Учёные с помощью данных разработанного теста физиологической устойчивости определили максимальную продолжительность жизни человека.
 
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