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Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку, который перенесли из Минска
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности организовать чемпионат Европы по велоспорту на треке. Ранее Европейский союз велосипедистов отменил чемпионат Европы-2021 в Минске. Соревнования должны были пройти с 23 по 27 июня.
"Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку 2021 года. Инфраструктура, опыт, дружелюбные болельщики и финансовый вклад — это то, что мы обещаем UEC и спортсменам из 50 национальных федераций", — написала Шимоните в твиттер-аккаунте.
Европейский союз велосипедистов ответил, что рассмотрит предложение Литвы.
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности организовать чемпионат Европы по велоспорту на треке. Ранее Европейский союз велосипедистов отменил...
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