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Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку, который перенесли из Минска

28.05.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности организовать чемпионат Европы по велоспорту на треке. Ранее Европейский союз велосипедистов отменил чемпионат Европы-2021 в Минске. Соревнования должны были пройти с 23 по 27 июня.

"Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку 2021 года. Инфраструктура, опыт, дружелюбные болельщики и финансовый вклад — это то, что мы обещаем UEC и спортсменам из 50 национальных федераций", — написала Шимоните в твиттер-аккаунте.

Европейский союз велосипедистов ответил, что рассмотрит предложение Литвы.
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности организовать чемпионат Европы по велоспорту на треке. Ранее Европейский союз велосипедистов отменил...
 
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