Частный бизнес в Беларуси просит государство не мешать

На взгляд экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало, государство должно выполнять функцию «ночного сторожа» при частном бизнеса, который вмешивается в дела бизнеса только по мере необходимости.





«В Беларуси мы наблюдаем совершенно другой вариант: здесь государство с дубинкой, оно штрафует предпринимателей за любые даже очень мелкие нарушения», – отметил он во время онлайн-семинара «Развитие предпринимательской инициативы как основа экономического роста».





Цепкало привел в пример один из отчетов министерства по налогам и сборам, в котором говорилось, что по итогам проверки 10 тыс. предприятий у 99% из них были выявлены нарушения.





«Может проблема не в этих предприятиях? – задается вопросом он. – Может проблема в сильной зарегулированности, когда какое-нибудь постановление правительства противоречит инструкции Минфина и т.д.».





Валерий Цепкало считает, что от государства требуется лишь создать юридические рамки, чтобы бизнес развивался, а само государство должно уйти из бизнеса вообще.





То, что от государства требуется лишь не мешать, считает и IT-предприниматель, бывший старший вице-президент одной из крупнейших мировых IT-компаний Максим Богрецов.





«Хороший пример того, как может развиваться бизнес, если в него не вмешивается государство – это ИТ-сектор», – отметил он.





Предприниматель и вовсе считает, что в Беларуси у государства уникальные функции, которые нетипичны для многих других стран.





«Это государство, которое одновременно является устанавливающим правила, наблюдающим и карающим за их несоблюдение, и в тоже время и самим хозяйственником», – сказал он.





Почему частные эффективнее государственных?





Говоря о частных и государственных компаниях, также следует не забывать, что первые во много раз эффективнее.





Вот и в Беларуси частные компании по производительности опережают государственные. Еще глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, ссылаясь на проведенный банком анализ, говорил, что производительность в частном секторе Беларуси на 40% выше, чем в государственном.





«Частные компании изначально поставлены в условия конкуренции, а конкуренция означает больше гибкости, – отметил Богрецов. – Значит, частник более адекватно выбирает, что производить, и как это продвигать на рынок. Соответственно, частная компания лучше, чем государственная, интегрирована в мировую экономику».





Он также обратил внимание на такой важный фактор, как система мотивации. На его взгляд, кроме иных ограничений, в госкомпаниях она отсутствует, а без нее невозможно добиться каких-то результатов.





Что важно





Максим Богрецов подчеркнул, что в любой экономике самое важное – это человеческий капитал.





«Почему мы говорим сегодня о социально-политическом кризисе, потому что он рубит на корню перспективы белорусской экономики. Люди, которые делают бизнес и должны планировать на несколько лет вперед, чтобы бизнес развивался, в такой ситуации этого сделать не могут, – сказал он. – Все, что сегодня происходит с университетами, преподавателями, студентами, с теми учениками, которые будут сейчас подавать документы в польские российские вузы, это трагедия. И никакими налоговыми преференциями вы не замените этих людей».





Еще один барьер на пути развития бизнеса – это проверяющие органы, считает предприниматель. По его мнению, все подобные органы еще с советских времен и до сих пор работают как карательные.





«Особенно это заметно сегодня, когда экономическое давление смешивается с политическим. Налоговая инспекция может начать преследовать человека только потому, что он прошел по административному делу», – пояснил Богрецов.





Еще один важный момент, по мнению ИТ-предпринимателя: должно быть наличие возможности амнистии капитала и возможности использования этого капитала в Беларуси – покупка частной собственности.





«Можно сколько угодно говорить о накопленных и заработанных кем-то деньгах, если они не идут потом обратно в экономику. В лучшем случае они выводятся и страны. К тому же многие бизнесмены все еще работают на арендованных площадях, – напомнил он.





Предприниматель пояснил: амнистия капитала еще важнее с точки зрения капитализации компании.





«Для сектора, который инвестирует, важно владеть этими инвестициями, потому что таким образом вы можете правильно подсчитать капитализацию компании и можете понимать, как делать инвестиции. А это важный фактор для развития», – отметил Максим Богрецов.





Судебная реформа первостепенна





Резюмируя, научный руководитель российской экспертной группы «Европейский диалог», вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (2003-2004) Евгений Гонтмахер призвал сделать несколько вещей, когда в Беларуси будет новая политическая ситуация.





Прежде всего провести максимальную либерализацию экономики с обнулением налогов для больших секторов экономики. А функцию регулирования экономики передать законодательной власти.





Одной из самых важных реформ Гонтмахер также считает проведение судебной реформы.



