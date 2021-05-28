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Неустойчивая воздушная масса накрыла страну
Источник материала: Навiны
В последний рабочий день недели погоду на территории республики в основном будет определять неустойчивая воздушная масса (на юго-востоке скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Украины).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами (по юго-востоку во многих районах) пройдут дожди. Местами прогремят грозы.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного (при грозах порывистый).
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В последний рабочий день недели погоду на территории республики в основном будет определять неустойчивая воздушная масса (на юго-востоке скажется влияние...
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