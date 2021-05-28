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Наша картошка дороже. Сравниваем цены на продукты в Беларуси и Черногории
Источник материала: Onliner
Черногория — очень интересная страна со своими особенностями. Хотя это государство не входит в Евросоюз, его официальной валютой является евро. С другой стороны, несмотря на «европейскость», цены на продукты здесь довольно демократичные и особо не удивляют приехавших погостить белорусов. О качестве продуктов однозначно сказать нельзя, но есть особенности: например, помидоры здесь действительно имеют вкус помидоров. Так же и с другими овощами. В продуктах нет бесконечных перечислений Е-добавок, все в разумных пределах. Onliner заглянул в популярную черногорскую сеть супермаркетов и запечатлел ценники.
Объектами нашего сравнения стали торговые сети VOLI и «Евроопт». Интересно, что черногорские магазины указанного бренда — долгожители по белорусским меркам. Они появились в балканской стране в далеком 1995 году, когда белорусы могли только мечтать об ассортименте и вряд ли употребляли слово «супермаркет». Сейчас нас мало чем удивишь в магазинах, особенно в черногорских. Правда, есть одна «цікавостка»: в торговых точках нет ящиков для вещей под замок. Почему? Все просто: здесь практически не воруют.
Но речь не об этом. Мы прошлись по магазину в Будве, зафиксировали ценники на важные и популярные продукты. Позже заглянули на сайт «Е-доставки» и собрали данные по схожим позициям. Все аккуратно переводим по курсу Нацбанка на 27 мая и делаем выводы.
Минимальная и средняя зарплата в Черногории за март 2021 года — 331 и 785 евро соответственно (на наши получается 1018,7 и 2416 рублей). В Беларуси — 400 и 1384,7 рубля.
В целом в черногорских супермаркетах и магазинах бытовой химии товары не сильно отличаются. Например, много похожих позиций из бакалеи и косметического отдела. Те же макароны, чипсы, шоколадки, шампуни и салфетки. Конечно, молочно-мясная продукция другая, есть и пара-тройка местных кондитерских брендов, которых у нас не найти.
Некоторые туристы привыкли прикидывать ценовой диапазон чужой страны по стоимости бутылки воды. Так вот сообщаем: 0,5 литра негазированной в черногорском супермаркете стоит 1,08 рубля. У нас при удачном стечении обстоятельств такую можно найти за 0,69 рубля.
На что еще смотрит белорус? Конечно же на цену картошки. Оказывается, в Черногории она дешевле (но вкуснее, безусловно, своя!). За килограмм здесь просят 1,2 рубля, а у нас такой же вес обойдется в 1,78. Разница, ранящая сердце белоруса, — больше 50 копеек как-никак!
Как мы сравнивали ценники? Брали похожие товары из черногорского и белорусского магазинов, в том числе акционные. Учитывая, что брендов одного и того же товара несколько, сравнивали минимальные цены. В итоговую таблицу внесли в том числе товары на скидках, потому что не всегда при проведении акции продавец указывает их изначальную стоимость.
Показываем, что получилось в итоге, на основных товарах потребительской корзины. Выходит, что продукты в основном дешевле в Беларуси, но совершать покупки все же выгоднее в черногорских продовольственных магазинах, если учитывать среднюю зарплату по стране.
Спасибо ребятам из
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