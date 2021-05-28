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Наша картошка дороже. Сравниваем цены на продукты в Беларуси и Черногории

28.05.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Черногория — очень интересная страна со своими особенностями. Хотя это государство не входит в Евросоюз, его официальной валютой является евро. С другой стороны, несмотря на «европейскость», цены на продукты здесь довольно демократичные и особо не удивляют приехавших погостить белорусов. О качестве продуктов однозначно сказать нельзя, но есть особенности: например, помидоры здесь действительно имеют вкус помидоров. Так же и с другими овощами. В продуктах нет бесконечных перечислений Е-добавок, все в разумных пределах. Onliner заглянул в популярную черногорскую сеть супермаркетов и запечатлел ценники.

Объектами нашего сравнения стали торговые сети VOLI и «Евроопт». Интересно, что черногорские магазины указанного бренда — долгожители по белорусским меркам. Они появились в балканской стране в далеком 1995 году, когда белорусы могли только мечтать об ассортименте и вряд ли употребляли слово «супермаркет». Сейчас нас мало чем удивишь в магазинах, особенно в черногорских. Правда, есть одна «цікавостка»: в торговых точках нет ящиков для вещей под замок. Почему? Все просто: здесь практически не воруют.

Наша картошка дороже. Сравниваем цены на продукты в Беларуси и Черногории

Но речь не об этом. Мы прошлись по магазину в Будве, зафиксировали ценники на важные и популярные продукты. Позже заглянули на сайт «Е-доставки» и собрали данные по схожим позициям. Все аккуратно переводим по курсу Нацбанка на 27 мая и делаем выводы.












Минимальная и средняя зарплата в Черногории за март 2021 года — 331 и 785 евро соответственно (на наши получается 1018,7 и 2416 рублей). В Беларуси — 400 и 1384,7 рубля.











В целом в черногорских супермаркетах и магазинах бытовой химии товары не сильно отличаются. Например, много похожих позиций из бакалеи и косметического отдела. Те же макароны, чипсы, шоколадки, шампуни и салфетки. Конечно, молочно-мясная продукция другая, есть и пара-тройка местных кондитерских брендов, которых у нас не найти.












Некоторые туристы привыкли прикидывать ценовой диапазон чужой страны по стоимости бутылки воды. Так вот сообщаем: 0,5 литра негазированной в черногорском супермаркете стоит 1,08 рубля. У нас при удачном стечении обстоятельств такую можно найти за 0,69 рубля.

Наша картошка дороже. Сравниваем цены на продукты в Беларуси и Черногории

На что еще смотрит белорус? Конечно же на цену картошки. Оказывается, в Черногории она дешевле (но вкуснее, безусловно, своя!). За килограмм здесь просят 1,2 рубля, а у нас такой же вес обойдется в 1,78. Разница, ранящая сердце белоруса, — больше 50 копеек как-никак!

Наша картошка дороже. Сравниваем цены на продукты в Беларуси и Черногории

Как мы сравнивали ценники? Брали похожие товары из черногорского и белорусского магазинов, в том числе акционные. Учитывая, что брендов одного и того же товара несколько, сравнивали минимальные цены. В итоговую таблицу внесли в том числе товары на скидках, потому что не всегда при проведении акции продавец указывает их изначальную стоимость.






Показываем, что получилось в итоге, на основных товарах потребительской корзины. Выходит, что продукты в основном дешевле в Беларуси, но совершать покупки все же выгоднее в черногорских продовольственных магазинах, если учитывать среднюю зарплату по стране.

Продукт

Черногория (курс евро — 3,0777 рубля)

Беларусь

Хлеб (600 г)

1,85

0,99

Молоко 2,8% (1 л)

2,60

1,49

Яйца (10 шт.)

4,60

2,15

Сахар (1 кг)

1,81

1,68

Соль (1 кг)

1,38

0,48

Макароны Barilla (500 г / 400 г)

3,85

2,95

Подсолнечное масло (1 л)

4,58

5,34

Сливочное масло (125 г / 100 г)

5,39

1,65

Йогурт натуральный (1 л / 950 г)

2,74

2,09

Сыр гауда (1 кг)

16,28

15,45

Свинина (лопатка, 1 кг)

12,58

11,75

Курица (филе, 1 кг)

23,66

8,79

Говядина (лопатка, 1 кг)

23,97

13,99

Колбаса вареная (1 кг)

18,43

4,97

Колбаса сырокопченая (1 кг)

27,67

14,99

Сосиски (800 г / 1 кг)

6,43

7,49

Яблоки польские (1 кг)

2,62

1,99

Бананы (1 кг)

4,27

3,49

Апельсины (1 кг)

3,35

2,39

Лимоны (1 кг)

3,97

3,69

Капуста молодая (1 кг)

3,04

1,29

Картофель (1 кг)

1,20

1,78

Морковь (1 кг)

2,31

2,09

Лук (1 кг)

1,81

1,07

Томаты (1 кг)

4,58

3,49

Огурцы колючие (1 кг)

2,92

3,99

Лук-порей (1 кг)

5,20

13,99

Чай Lipton (25 пакетиков)

4,15

2,95

Кофе Nescafe classic (100 г / 85 г)

12,1

8,05

Спасибо ребятам из «Аэротрэвел» за возможность изучить цены в Черногории.

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Теги: Минск
 
 
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Черногория — очень интересная страна со своими особенностями. Хотя это государство не входит в Евросоюз, его официальной валютой является евро. С другой стороны,...
 
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