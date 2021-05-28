В Минске уже появились съемные квартиры за $150. Что будет дальше?

Источник материала: Onliner Пандемия и закрытые границы сильно ударили по рынку арендного жилья Минска. В пиковый момент столица лишилась 50—60% квартиросъемщиков, рынок захлебнулся от наплыва пустых квартир, а цены поползли вниз и останавливаться, кажется, не планируют. Со слов экспертов, в Минске уже можно снять квартиру за $150 в месяц. Конечно, это очень специфические варианты, но раньше таких цен не было. Спросили у экспертов о том, что происходит сейчас и чего ждать этим летом.

«Нельзя сказать, что квартиранты уже диктуют условия на рынке аренды, но мяч явно на их стороне»

Начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая:

— Сдать квартиру по прошлогодним ценам уже не получится: спрос снизился сильно. Заявок на аренду мало, при этом предложение только растет. В связи с пандемией и закрытыми границами мы лишились существенной доли арендаторов из-за рубежа — тех, кто приезжал в Минск на учебу или работу (а это порядка 30% от всего рынка).

Ситуация усугубляется и тем, что все больше белорусов уезжает за границу на ПМЖ, их квартиры пополняют рынок жилья и аренды. Для таких клиентов у нас есть услуга «Аренда по доверенности» (самостоятельно ищем нанимателей, заключаем договор, платим налоги, следим за порядком). Так вот, спрос на нее за последнее время вырос в несколько раз.





Предложение уже превышает спрос, и если год-два назад снять хорошую квартиру в Минске было непросто, то сейчас выбор большой. Нельзя сказать, что квартиранты уже диктуют условия на рынке аренды, но мяч явно на стороне нанимателей.

Что касается арендодателей, то не все еще приняли актуальную картину цен. К нам часто обращаются с вопросом: «Почему квартира долго не сдается? Раньше уходила быстро за те же деньги».

И если в сегменте бюджетного жилья какое-то движение есть, то на рынке элитной недвижимости полный штиль.

Позволить себе дорогую недвижимость может далеко не каждый белорус. Как правило, такие объекты снимали иностранные компании, посольства, граждане других государств. Сейчас на этом рынке очень заметное затишье.





Если говорить о бюджетном сегменте, то цены существенно снизились. Еще год назад квартиры за $200—250 улетали как горячие пирожки, сейчас — сдаются с натяжкой. За эти деньги арендаторы требуют хорошую локацию, свежий ремонт, мебель и технику.

Минимальные цены на однушки уже опустились до $150 в месяц. Не скажу, что подобных объектов много, но они есть, а еще год назад такое сложно было представить.

Средняя цена по двушкам — $200—250, трешки уже примерно на том же уровне. Спрос на большие квартиры всегда был низким, а сейчас упал еще ниже, ведь не каждый может позволить себе снять трешку даже в складчину.

Давать прогнозы сегодня трудно, но, на мой взгляд, если ситуация с границами не изменится, то квартиры подешевеют еще сильнее. Во всяком случае, предпосылок для роста цен нет.

Можно ли будет летом снять квартиру в Минске за $100? Не исключено.

Иногда сдавать объект за «коммуналку» разумнее, чем ждать, когда изменится ситуация. На рынке есть ряд объектов, в которых никто не прописан. Коммунальные счета в таких квартирах зимой достигают $50 в месяц. Хотя бы эту сумму может покрывать квартирант.

«Аренда — это потребность, а не прихоть, поэтому хочешь не хочешь, а жить где-то надо»

Владислав Сафронов, начальник отдела аренды агентства недвижимости «Гарант Недвижимость»:

— Изменились ли цены на аренду за год? Да, 100%. Перемены начались весной 2020-го, когда мир накрыла пандемия. Страны стали закрывать границы, люди в целях собственной безопасности поставили многие вопросы на паузу, в том числе смену арендного жилья. Параллельно мы потеряли иностранных клиентов, а это огромная доля рынка. Кроме того, иностранцы пользовались элитным сегментом, который попросту не по карману белорусам. Вся эта недвижимость начала простаивать.





Следом посыпался суточный бизнес, заточенный также на иностранных клиентов. Собственники, чтобы спасти свои деньги, перевели недвижимость в сегмент долгосрочной аренды. Соответственно, на фоне слабого спроса конкуренция выросла еще сильнее.

Очень быстро рынок перенасытился предложением, а ситуация со спросом ухудшилась падением рубля. Те же $500 в рублях стали дороже для белорусов, и собственникам пришлось скинуть разницу — снизить цены на аренду в долларовом эквиваленте. Кто шел на уступки, остался с квартирантами, кто пожадничал — со своей пустующей недвижимостью.

В марте 2020 года предложение достигло своих пиковых показателей, а спрос упал на 60% точно.

Для рынка это был самый тяжелый период. Тогда стало ясно: хочешь не хочешь, а снижаться придется. К концу лета смешалось все: эпидемиологическая, экономическая и политическая ситуация. Итог — ценник на аренду пошел вниз. К этому времени квартиры уже потеряли в цене от 25 до 30%. Подчеркну — это колоссальное падение для столь короткого периода. Ранее такое снижение происходило в течение 1,5—3 лет, в этот раз ценник и спрос обвалились за полгода.





С чем мы подошли к 2021 году? Ситуация начала понемногу выравниваться. Люди устали от изоляции, смирились с ценами, квартиры эмигрантов заняли приезжие специалисты. Спрос по-прежнему низкий, но уже значительно выше, чем во время пикового падения. Важно понимать, что аренда — это потребность, а не прихоть, поэтому хочешь не хочешь, а жить где-то надо. Рождаются дети, создаются семьи, появляется желание улучшать жилищные условия, вместе с тем время располагает: сейчас рынок переполнен хорошими квартирами по низким ценам.

Если раньше семья за $400—500 снимала определенную квартиру, то сейчас за эти деньги может позволить себе жилье лучше, больше и современнее. И так с каждым сегментом.

Цены на жилье ниже, чем в прошлом и позапрошлом году. Мы не работаем с самыми бюджетными вариантами (без ремонта, на окраине), но даже в наиболее дешевых квартирах прослеживается хотя бы минимальное снижение. Если говорить про средний сегмент, то хорошую однокомнатную квартиру с ремонтом можно снять за сумму от $240 в месяц (это на $40—50 ниже, чем было раньше). Двушки сдаются по цене от 320 до 400 долларов, трешки — от $500. Больнее всего пандемия ударила по «элитке». Так, к примеру, квартиры, которые раньше сдавались за $1000 в месяц, сегодня с трудом уйдут за $750.





Несмотря на все еще низкий спрос, инвестиции в недвижимость для последующей аренды по-прежнему актуальны. Продавцы хорошо понимают: нужно купить, чтобы быстро и выгодно сдать. Плюс у нас появилось много перспективных жилых комплексов, популярных у молодых людей.

Самый ходовой товар на рынке — евродвушки в новостройке с панорамными окнами, где есть гостиная, объединенная с кухней, и изолированная спальня.

В такой квартире достаточно сделать простой стильный ремонт в скандинавском или «икеевском» стиле, чтобы квартира ушла за считанные дни.

Если делать прогноз, то я не думаю, что летом цены на арендные квартиры в Минске сильно упадут. За «коммуналку» никто свою квартиру сдавать не будет. Рынок недвижимости очень восприимчив к переменам, а за последний год потрясений было много. Несмотря ни на что, рынок аренды выжил. И даже сейчас, когда мы столкнулись с новыми препятствиями, связанными с авиасообщением, я убежден, что рынок среагирует, но выстоит.

Даже если мы потеряем всех приезжих, внутри страны хватает людей, которые нуждаются в арендном жилье.

Все очевидно: при ухудшении экономической ситуации рынок откликнется снижением цен, если границы откроют — спрос пойдет вверх. В любом случае не думаю, что в ближайшей перспективе мы увидим в Минске квартиры в аренду за $100.

Какие квартиры можно снять в Минске прямо сейчас

Любопытно, но мы уже нашли квартиру в Минске за $100 в месяц . Однушка находится в жилом двухэтажном доме №5 на улице Кузьмы Минина. В квартире есть плита, холодильник, диван, подключен интернет. Правда, подойдет этот вариант не всем: дом барачного типа, а потому в санузел придется ходить на улицу.









А вот выбор жилья от $150 до 200 в месяц куда шире. Многие квартиры сдаются без посредников. Как правило, это однушки без ремонта на окраине города с базовым набором мебели и техники. Однако попадаются и интересные варианты. Так, к примеру, за $200 можно снять трехкомнатную квартиру в минской новостройке . Площадь трешки — 88 «квадратов», здесь две большие лоджии, просторная кухня и два санузла. Но есть нюанс — квартира сдается без ремонта. Совсем.





















От $250 до 350 можно снять столичную двушку в неплохом состоянии. Из вариантов — квартира с хорошим ремонтом на улице Скрипникова . Здесь остается мебель и техника, цена — $330 в месяц, оплата — сразу за полгода.





















Если ваш бюджет на аренду $500—600 в месяц, то поздравляем. Вариантов за эти деньги много: как правило, это стильные квартиры с хорошей локацией и свежим ремонтом. Для примера — евродвушка в «Минск-Мире» за $500 в месяц .





















На десерт покажем, как выглядит квартира не для всех. Это двушка площадью 60 квадратных метров в самом центре Минска. Территория дома огорожена, есть парковка, в квартире свежий ремонт, мебель и техника. Высота потолков — 3,10 метра, цена — $1300 в месяц.



















