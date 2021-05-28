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Wall Street Journal публикует письмо главы Ryanair: «Сотрудники минского аэропорта отказались заправлять самолет»

28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Гендиректор ирландской авиакомпании направил письмо в Департамент авиации Беларуси, в котором назвал разворот самолета «преднамеренным угоном».

Как пишет Wall Street Journal Майкл О'Лири также заявил, что Беларусь сделала ложные заявления в своем отчете, отмечает TUT.BY.

По его словам:

  • Беларусь не пыталась связаться с центральным офисом Ryanair — более того, по утверждению О'Лири, отказалась сделать это;
  • Сотрудники минского аэропорта мешали самолету быстро вернуться в небо;
  • Багаж пассажиров проверили с помощью собак, но Минск не провел стандартную процедуру рентген-облучения багажа перед тем, как снова погрузил его в самолет;
  • Сотрудники аэропорта отказались заправлять самолет, а затем отказались принимать оплату топлива по кредитной карте;
  • Аэропорт не смог предоставить переводчика на английский язык.

Глава Ryanair призвал освободить Романа Протасевича и установить личность трех других человек, которые покинули самолет в Минске. Он считает, что они являются агентами госбезопасности, «действующими по приказу вашего правительства организовать незаконный угон наших самолетов».

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Теги: Минск
 
 
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Гендиректор ирландской авиакомпании направил письмо в Департамент авиации Беларуси, в котором назвал разворот самолета «преднамеренным угоном».
 
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