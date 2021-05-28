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Wall Street Journal публикует письмо главы Ryanair: «Сотрудники минского аэропорта отказались заправлять самолет»
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Гендиректор ирландской авиакомпании направил письмо в Департамент авиации Беларуси, в котором назвал разворот самолета «преднамеренным угоном».
Как пишет Wall Street Journal Майкл О'Лири также заявил, что Беларусь
По его словам:
Глава Ryanair призвал
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Wall Street Journal публикует письмо главы Ryanair: «Сотрудники минского аэропорта отказались заправлять самолет»
Гендиректор ирландской авиакомпании направил письмо в Департамент авиации Беларуси, в котором назвал разворот самолета «преднамеренным угоном».
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