Wall Street Journal публикует письмо главы Ryanair: «Сотрудники минского аэропорта отказались заправлять самолет»

Источник материала: Салiдарнасць

Гендиректор ирландской авиакомпании направил письмо в Департамент авиации Беларуси, в котором назвал разворот самолета «преднамеренным угоном».

Как пишет Wall Street Journal Майкл О'Лири также заявил, что Беларусь сделала ложные заявления в своем отчете, отмечает TUT.BY.

По его словам:

Беларусь не пыталась связаться с центральным офисом Ryanair — более того, по утверждению О'Лири, отказалась сделать это;

Сотрудники минского аэропорта мешали самолету быстро вернуться в небо;

Багаж пассажиров проверили с помощью собак, но Минск не провел стандартную процедуру рентген-облучения багажа перед тем, как снова погрузил его в самолет;

Сотрудники аэропорта отказались заправлять самолет, а затем отказались принимать оплату топлива по кредитной карте;

Аэропорт не смог предоставить переводчика на английский язык.

Глава Ryanair призвал освободить Романа Протасевича и установить личность трех других человек, которые покинули самолет в Минске. Он считает, что они являются агентами госбезопасности, «действующими по приказу вашего правительства организовать незаконный угон наших самолетов».