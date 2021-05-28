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Беларусь направила ноту протеста 8 членам Совбеза ООН из-за заявления по самолету

28.05.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Постпредство Беларуси при ООН направило ноту протеста в миссии восьми стран, выступивших с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу постпредства Валентина Рыбакова.

Нота направлена Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии после того, как эти страны выступили с заявлением по итогам закрытого обсуждения в Совбезе ООН ситуации вокруг посадки самолета в Минске.

В заявлении говорится, что рейс Ryanair был принудительно посажен по выдуманным причинам. Кроме того, авторы документа призывают освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.

"В адреса всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН", - заявил Рыбаков.

Постпред назвал непозволительным обнародование любых заявлений "до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь ИКАО), которые имеют право такие расследования проводить".

В четверг Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Постпредство Беларуси при ООН направило ноту протеста в миссии восьми стран, выступивших с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair.
 
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