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Сенат Польши назвал действия Лукашенко "гостероризмом и варварством"

28.05.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сенат Польши 27 мая единогласно поддержал резолюцию с осуждением принудительной посадки рейса Ryanair в Минске и призывом к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко прекратить репрессии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, в поддержку резолюции проголосовали 99 сенаторов.

"Сенат Республики Польша осуждает радикальные действия белорусских властей, нарушающих элементарные принципы международного права и цивилизованного мира. Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair 23 мая для задержания независимого журналиста Романа Протасевича была актом государственного терроризма и беспрецедентного варварства", - говорится в тдокументе.

Сенаторы одобряют политическое решение Европейского совета о расширении санкций в отношении режима Лукашенко, отметив, что это должно стать первым шагом в построении стратегии для эффективного противодействия его репрессивной политике, и что после этого должны быть применены быстрые и масштабные санкции против белорусских чиновников, причастных к репрессиям.

В резолюции польские сенаторы также призывают европейские институты, парламенты других стран и международные организации объединить усилия для давления на Лукашенко и освобождения белорусских политзаключенных, напоминая, что за решеткой оказались и некоторые активисты польского меньшинства в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Сенат Польши 27 мая единогласно поддержал резолюцию с осуждением принудительной посадки рейса Ryanair в Минске и призывом к самопровозглашенному президенту Беларуси...
 
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