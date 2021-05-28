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ЕС обсуждает запрет выпуска белорусских облигаций в евро
Источник материала: Партизан
Евросоюз изучает возможность включения в пакет санкций в отношении Беларуси запрета выпуска гособлигаций в евро.
Об этом журналистам сегодня, 27 мая, рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне.
Маас уточнил, что по этому вопросу предстоят детальные консультации.
Санкции в отношении официального Минска будут направлены и на использование финансовых возможностей в области системы расчетов.
В особенности стоит вопрос, насколько в будущем Беларуси будет позволено предпринимать выпуск гособлигаций в Европе», — пояснил глава МИД ФРГ.
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Евросоюз изучает возможность включения в пакет санкций в отношении Беларуси запрета выпуска гособлигаций в евро.
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