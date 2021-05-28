ЕС обсуждает запрет выпуска белорусских облигаций в евро





Об этом журналистам сегодня, 27 мая, рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне.





Маас уточнил, что по этому вопросу предстоят детальные консультации.





Санкции в отношении официального Минска будут направлены и на использование финансовых возможностей в области системы расчетов.





В особенности стоит вопрос, насколько в будущем Беларуси будет позволено предпринимать выпуск гособлигаций в Европе», — пояснил глава МИД ФРГ.