«Возможна имитация захвата зданий». В Могилевском районе появились пугающие объявления, их фото рассылают из школ родителям учащихся









пишет МогилевОнлайн. В объявлении говорится, что в ходе мобилизационных учений, которые пройдут в Могилевской области с 3 по 11 июня, «на территории Могилевского района возможна имитация захвата зданий, уничтожения объектов инфраструктуры транспорта и связи с использованием взрывпакетов, светошумовых гранат, холостых выстрелов из автоматического оружия»,МогилевОнлайн.













Жителей Могилевского района, учащихся школ и родителей просят «не поддаваться панике и сохранять спокойствие!»





Отметим, однако, что сам факт подобных учений на гражданской территории, рассылок и объявлений отнюдь не способствует сохранению спокойствия. Как рассказала нам читательница, и она сама, и многие ее знакомые остались в недоумении.