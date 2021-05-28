Минск направил ноты протеста шести странам Совбеза ООН, Бельгии и ФРГ

пишет Sputnik. Нота протеста направлена в миссии Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии после того, как эти страны выступили с заявлением по поводу инцидента с рейсом Ryanair, об этом заявил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков,Sputnik.





Закрытое обсуждение ситуации вокруг посадки самолета в Минске прошло в СБ ООН в среду. Его инициировали Франция, Ирландия и Эстония.





По итогам заседания Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия сделали заявление. В нем утверждается, что рейс Ryanair был по ложным причинам принужден к совершению посадки белорусским военным самолетом.





Они также высказали требования об освобождении Романа Протасевича и Софии Сапеги. Кроме того, в заявлении говорится о наращивании усилий для того, чтобы Минск "нес ответственность за свои действия".





По словам европейских стран и США, действия Минска "представляют собой вопиющий удар по безопасности международной гражданской авиации и европейской безопасности и демонстрируют грубое игнорирование международного права".





"Мы на это отреагировали. Мы не были приглашены, но мы знаем о результатах. Знаем о заявлении, которое было сделано представителями восьми государств после окончания этой закрытой встречи Совбеза", - цитирует Рыбакова РИА Новости.





Он пояснил, что в нота протеста одинакового содержания была направлена в адрес всех восьми государств. В ней отмечается, что "обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН".





Постпред заявил, что делать любые заявления до того, как будет проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь ИКАО), непозволительно.





Напомним, что ранее лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над территорией РБ.





Инцидент с лайнером Ryanair





Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.





Работали саперно-пиротехническая группа МВД и с дственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.





По результатам проверки задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.





Также задержали гражданку России Софию Сапегу. Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Саммит ЕС решил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента.





проведет расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня. Как стало известно в четверг, Международная организация гражданской авиации (ИКАО)расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.































