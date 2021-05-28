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Алексей Скабелка пополнил тренерский штаб московского "Динамо"
Источник материала: Партизан
Неделю назад хоккеист завершил игровую карьеру.
Алексей Скабелка
Белорусский специалист Алексей Скабелка пополнил тренерский штаб московского "Динамо", сообщает пресс-служба клуба.
В предстоящем сезоне бело-синими будет руководить Алексей Кудашов. Скабелка займет должность видеоаналитика.
Отметим, в минувшем сезоне Алексей провел три матча за Гомель в Кубке Салея, в которых отметился тремя (1+2) баллами. Однако до подписания полноценного контракта с Рысями дело так и не дошло.
Затем нападающий объявил о завершении карьеры в 28 лет,
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Неделю назад хоккеист завершил игровую карьеру.
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