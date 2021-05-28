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ЧМ-2021. Беларусь проведет сегодня матч жизни
Источник материала: Навiны
Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня самый важный (на данный момент) поединок на
Подопечные Михаила Захарова,
Букмекеры отдают небольшое предпочтение скандинавам:
На групповом этапе белорусы уже сыграли:
Все оставшиеся матчи белорусов:
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.
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Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня самый важный (на данный момент) поединок на чемпионате мира, который проходит в Риге.
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