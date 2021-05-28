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ЧМ-2021. Беларусь проведет сегодня матч жизни

28.05.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня самый важный (на данный момент) поединок на чемпионате мира, который проходит в Риге.

ЧМ-2021. Беларусь проведет сегодня матч жизни
Фото носит иллюстративный характер

Подопечные Михаила Захарова, занимающие после четырех туров седьмое место в группе А, скрестят клюшки с датчанами (пятое место).

Букмекеры отдают небольшое предпочтение скандинавам:

  • победа Дании — 2.39;
  • ничья — 4.00;
  • победа Беларуси — 2.60.

На групповом этапе белорусы уже сыграли:

  • Словакия — 2:5;
  • Швеция — 1:0;
  • Чехия — 2:3 (ОТ);
  • Великобритания — 3:4.

Все оставшиеся матчи белорусов:

  • 28.05. — Дания (начало 20:15);
  • 30.05. — Швейцария (16:15);
  • 01.06. — Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

 

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Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня самый важный (на данный момент) поединок на чемпионате мира, который проходит в Риге.
 
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