Военные новости плохо влияют на белорусскую экономику

События уходящей весны и последней недели явно говорят о том, что экономические вопросы в Беларуси ушли на задний план. Власти сосредоточились на борьбе с оппонентами, и это создает атмосферу, которая отрицательно сказывается на инвестиционном имидже страны.





Белорусские новости кредиторам не нравятся

Преследование граждан за политические взгляды, фактический разрыв отношений с западными странами, новые пакеты санкций — события последнего года, которые порождают экономический пессимизм внутри страны и создают негативный информационный образ Беларуси.

За этим образом тщательно наблюдают кредиторы, которые одолжили Беларуси деньги и надеются их получить обратно, поэтому им не все равно, что происходит в стране.

Главная новость последней недели — самолетный скандал, из-за которого Евросоюз закрывает теперь воздушное пространство для Беларуси — обрушила котировки белорусских евробондов.

На вторичном рынке ценных бумаг все выпуски белорусских евробондов стали предлагаться ниже номинала, их стоимость резко снизилась, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.

20 мая, за считанные дни до этого инцидента, доктор экономической наук, экс-советник президента Кирилл Рудый, выступая на конференции в БГЭУ, предупреждал, что нужно уходить от негативного информационного фона.

«Рынок облигаций живет новостями. Нужно минимизировать ежедневные военные новости, вернуть в число приоритетов (государственной политики. — Авт.) экономическую повестку для ведения не политических, а экономических переговоров с держателями еврооблигаций», — советовал Рудый.

Однако главные военные новости оказались впереди и были посвящены тому, как самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в сопровождении МиГ-29 совершил 23 мая вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о минировании.

Это новость вряд ли бы получила настолько широкий резонанс, если бы белорусские власти не снимали с борта воздушного судна журналиста Романа Протасевича. Цена его задержания оказалась уж очень высокой для экономики.

Мало того что из-за этого самолетного скандала теперь схлопывается бизнес «Белавиа», а руководство авиакомпании уже распорядилось заниматься сокращением персонала, так и внешний экономический эффект оказался крайне негативный.

Падение котировок белорусских бондов уже породили в среде западных аналитиков настроения о непригодности долговых бумаг Беларуси для инвестирования.

Чтобы котировки белорусских евробондов повышались, а у страны была возможность занимать западные деньги на комфортных условиях, нужно делать ставку на развитие гражданской экономики, полагает Кирилл Рудый.

От выбора приоритетов зависят не только котировки белорусских евробондов, но и перспективы белорусской экономики в целом.

«Исследования говорят о том, что если в развивающихся странах акцент делается на военной, а не на гражданской экономике, это сдерживает экономический рост», — напомнил Кирилл Рудый, выступая на майской конференции в БГЭУ.

Конфронтация вместо экономического развития

Белорусские экономисты считают, что о военной экономике говорить в Беларуси пока рано, но тенденции не радуют.

Эксперты исследовательских центров разделяют мнение Кирилла Рудого в части того, что для улучшения ситуации в стране важно правильно определить приоритеты и поставить во главу угла экономические, а не политические вопросы.

«Экономику и, в частности, благосостояние население нужно в рамках государственной политики поставить во главу угла. Когда приоритеты будут пересмотрены, и экономические вопросы станут ключевыми для государства, появится понимание, что не нужно преследовать экономических агентов по политическим взглядам и вести конфронтацию с основными торговыми партнерами», — отметила в комментарии для БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

На данный момент, полагает она, ситуация внутри страны не создает предпосылок для экономического роста.

«Внутренний спрос и внутренние инвестиции сократились. Негативные процессы в политической сфере будут создавать депрессивный эффект на экономику. Новые санкции ситуацию могут еще больше усугубить. Чтобы поддерживать экономику в нынешних политических реалиях, нужны ресурсы. Если их не будет, размер экономики может начать сокращаться», — предполагает Борнукова.

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик также считает, что нынешняя ситуация в стране не способствует развитию экономики.

«Экономические вопросы ушли в рамках государственной политики на задний план. Повестка поглощена конфронтацией. Государство декларирует, что мы столкнулись с внутренними и внешними врагами, и нужно их победить. Но не совсем понятно, как должна выглядеть победа над всеми силами зла», — подчеркнул Чубрик в комментарии для БелаПАН.

По его мнению, политическая ситуация может не позволить стране воспользоваться возможностями, которые появятся у Беларуси в связи с восстановлением мировой экономики.

«Кроме того, эта ситуация повышает степень неопределенности в части привлечения новых заимствований даже на российском рынке», — считает эксперт.

Чтобы политическую и экономическую ситуацию в стране улучшить, нужно работать с ожиданиями населения, предприятий, нерезидентов, добавил он.

Однако в ситуации, когда информационное пространство зачищается, блокируется работа независимых медиа, государству становится еще сложнее возвращать доверие к проводимой политике, считает Чубрик.

«Одна из ключевых проблем, которая сохраняется в Беларуси не первый месяц, — экономический пессимизм. Для того чтобы ожидания экономических агентов улучшились, необходима кропотливая работа с медиа. В Беларуси попытались зачистить информационное пространство, и в результате возможности работы с медиа, которые пользуются определенным доверием в обществе и через которые можно улучшать ожидания, утрачиваются», — резюмировал Чубрик.

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