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WSJ: гендиректор Ryanair назвал инцидент с самолетом «преднамеренным угоном»
Источник материала: Навiны
Одна из самых влиятельных американских газет — The Wall Street Journal — сообщает о письме, которое в связи с инцидентом 23 мая в адрес белорусского регулятора направил генеральный директор Ryanair Holdings PLC Майкл О'Лири.
Ранее стало известно, что авиакомпания осудила принудительную посадку в аэропорту Минск лайнера, выполнявшего рейс Афины — Вильнюс.
Как
Днем 23 мая
Европейский совет
Международная организация гражданской авиации (ICAO)
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Одна из самых влиятельных американских газет — The Wall Street Journal — сообщает о письме, которое в связи с инцидентом 23 мая в адрес белорусского регулятора направил...
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