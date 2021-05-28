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WSJ: гендиректор Ryanair назвал инцидент с самолетом «преднамеренным угоном»

28.05.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Одна из самых влиятельных американских газет — The Wall Street Journal — сообщает о письме, которое в связи с инцидентом 23 мая в адрес белорусского регулятора направил генеральный директор Ryanair Holdings PLC Майкл О'Лири.

WSJ: гендиректор Ryanair назвал инцидент с самолетом «преднамеренным угоном»

Ранее стало известно, что авиакомпания осудила принудительную посадку в аэропорту Минск лайнера, выполнявшего рейс Афины — Вильнюс.

Как пишет издание, О'Лири в письме главе департамента авиации Беларуси охарактеризовал произошедшее, как «преднамеренный и незаконный» угон воздушного судна.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование инцидента.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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Одна из самых влиятельных американских газет — The Wall Street Journal — сообщает о письме, которое в связи с инцидентом 23 мая в адрес белорусского регулятора направил...
 
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