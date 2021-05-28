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Гигин: опасности глобальной цифровизации ― что мир потеряет в цифровом будущем?

28.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 

Крупнейшие цифровые гиганты, такие как Google, Apple, Amazon и Facebook, стремительно усиливают свое влияние в мире. Сегодня впору говорить о начале серьезной конкуренции цифровых платформ с мировой банковской системой. Поэтому Беларусь, как и иные страны мира, стоит на пороге серьезной трансформации. 

© Sputnik
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Удастся ли национальным государствам устоять перед натиском транснациональных попыток слома сложившейся общественно-политический модели, либо мы постепенно перекочуем в иной, цифровой мир, в котором будут действовать совершенно иные правила игры?

"Глобализация должна изменить тип государства. Транснациональным корпорациям не нужны национальные государства. Соросу они не нужны, они мешают. Илону Маску они не нужны, Гуглу не нужны, зачем им эти границы? И они встречают поддержку у значительной части населения. И возникает вопрос: эта прогрессивная форма ― следующий этап развития и не надо противостоять этим революциям? Или все-таки держаться за свои традиции? Этот глобальный конфликт сейчас очень важен", ― рассуждает Гигин.

Глобальный конфликт заключается не столько в продвижении двух геополитических моделей, это было бы слишком примитивно, говорит эксперт. Мы переживаем значительный переходный период: в 90-е годы сформировался однополярный мир, сейчас в противовес ему формируется мир многополярный, но это вовсе не означает, что полюсами этого нового мира будут национальные государства, отмечает политолог.

"Мир точно будет нестабильный, и эта нестабильность продлится 5,10, 15 лет, пока не сформируются новые правила игры", ― считает эксперт.

Полную версию беседы с политическим экспертом, деканом факультета философии и социальных наук БГУ Вадимом Гигиным смотрите на видео.

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Сдаться цифровизации или держаться за свой привычный уклад и традиции? Об опасностях наступления цифровой эры для национальных государств рассуждает гость...
 
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