Убегать бесполезно: как охраняют белорусско-украинскую границу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пограничная комендатура "Лоев" – подразделение уникальное: личный состав охраняет пределы Родины по водному рубежу и имеет собственный мини-флот. Здесь нет привычной по фильмам и репортажам границы с сигнализационной системой и контрольно-следовой полосой, вдоль которой идут пограничники с собакой.

Зато есть реки Днепр и Сож, по главному фарватеру которых белорусско-украинская граница как раз и проходит. Форму речные пограничники носят и сухопутную, и морскую, а на входе в комендатуру установлены якоря. Корреспонденты Spuntik Владимир Нестерович и Виктор Толочко отправились на юго-восточные рубежи Родины, чтобы познакомиться с весьма специфическим подразделением.

Начальник пограничной комендатуры "Лоев" подполковник Александр Ващенко считает, что нет ничего сверхнеобычного в несении службы на речном участке. Конечно, есть определенные нюансы, но основные задачи везде одинаковые: обеспечение пограничной безопасности, организация надежной охраны госграницы, предупреждение и пресечение правонарушений. А уж как эти задачи выполняются, какими методами, силами и средствами – секрет и военная тайна. Но кое-что нам все же показали.

Именная – значит, отличная

Знакомство с подразделениями комендатуры начинаем с третьей заставы. С 4 октября 2018 года она носит имя Героя Советского Союза Николая Сушанова. В помещении, где спит личный состав (или как говорят сами бойцы, в "спальнике"), на самом почетном мечте установлена символическая кровать героя. На ней лежит главный символ защитников границы – зеленая фуражка. На стене – портрет Николая Сушанова, описание его подвига.

Уроженец Брянской области в октябре 1943 года отличился при форсировании Днепра и освобождении Лоева. Был представлен к высшей награде, но получил ее гораздо позже: в одном из боев в Полесских болотах старший сержант был ранен, попал в плен, бежал, затем партизанил до полного освобождения Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко Перед выходом на охрану границы - минута молчания у бюста героя

В честь героя в фойе сделали комнату боевой славы. Здесь собраны личные вещи Николая Сушанова, его письма, муляжи оружия и наград, воспоминания сослуживцев, родных и близких. Мимо не пройти. И это не просто дань памяти защитнику Родины – традиция, которых у пограничников немало.

Одну из них мы наблюдаем воочию. После получения приказа выступить на охрану государственной границы Республики Беларусь каждый пограничный наряд обязательно подходит к бюсту героя и участвует в ритуальной минуте молчания.

Все парни, с которыми мы говорили, повторяли в один голос: служить на границе непросто, но это – дело для настоящих мужчин. Здесь ты каждый день с боевым оружием и в полной боевой готовности ходишь по последним метрам родной земли. И это не пафос – ощущения, которыми пропитываешься едва ли не с первых дней службы.

© Sputnik / Виктор Толочко Пограничная служба – настоящая: каждый день с боевым оружием

Ну и конечно, молодые люди хвалили свою заставу за бытовые условия: здание новое, комфортное, уютное, повсюду чистота и порядок. Да и кормят здесь сытно и очень вкусно: почти как дома – подразделение небольшое, повар своих сослуживцев не обижает, к тому же шефствует над ним опытная Жанна Владимировна Кравченко, которая на комендатуре с самого первого дня. Для нее эти мальчишки как родные, как одна семья.

Убегать не надо: бесполезно

Специально для Sputnik пограничники показали, как застава поднимается по тревоге. Признаемся: многократно доводилось наблюдать это и раньше, в том числе на далеких от Беларуси рубежах, есть с чем сравнивать, и можем отметить: сушановцы действуют быстро, слаженно, натренировано.

© Sputnik / Виктор Толочко Через мгновение Сакур запрыгнет в машину и "тревожка" рванет к месту нарушения границы

Каждый знает свой маневр. Ну а кинолог Кирилл Семененя из Любани вместе со своим четвероногим другом – пограничным псом Сакуром – просто красавцы! От таких ни один нарушитель не убежит.

И хотя на речном участке границе нет контрольно-следовой полосы, на самой заставе учебная КСП сделана, потому что есть такое правило: каждый погранец – следопыт.

© Sputnik / Виктор Толочко Каждый пограничник должен быть следопытом

Кстати, о нарушителях. За время существования комендатуры на ее участке их задержано гораздо меньше, чем, к примеру, где-нибудь в районе Бреста или Гродно, но это вовсе не означает, что в районе Лоева служат вполсилы. Наоборот: как заверили местные командиры, здесь создана продуманная система охраны границы. И это не только и не столько человек с автоматом, который идет дозором или сидит в секрете – сегодня наступила эпоха интеллектуальной охраны кордона.

Увидеть все и всех

На заставе "Деражичи", куда мы отправляемся в сопровождении майора Виктора Соловья, нам показали одну из таких умных штук – автоматизированный пост технического наблюдения. На высоком берегу Днепра установлена вышка с системой видеонаблюдения, приема и передачи данных, подпитки энергии с помощью солнечных батарей.

© Sputnik / Виктор Толочко Автоматизированный пост технического наблюдения

Что это дает? Самое главное – бойцам на многих участках не нужно мерзнуть, мокнуть, тащиться по песку или месить сапогами грязь, бдительно всматриваясь вдаль и прислушиваясь к каждому шороху.

Оператор поста находится на заставе, сидит себе в тепле и комфорте у компьютера, а на мониторе картинка – как на ладони. Изображение можно приблизить, посмотреть, что происходит слева и справа. Даже ночью аппаратура улавливает инфракрасное излучение. Так что любое живое существо становится заметным.

© Sputnik / Виктор Толочко Современная аппаратура позволяет видеть обстановку на границе прямо с заставы

"Видите? Это рыбаки сидят с удочками. До них от поста метров 700. Можем увеличить картинку. Вот один поднялся и к другому пошел... Может, там лучше клюет?” – прапорщик Владислав Скаль и сержант Дмитрий Прищеп уверяют, что в темноте тоже все различимо и понятно, где пень, лось или человек.

На вопрос, сколько таких постов развернуто на границе, на заставе отвечают по-военному скупо: "Достаточно, чтобы обеспечить надежную охрану вверенного участка".

"Кабанчика заберем с собой"

Застава "Деражичи" – это не сооружение капитального типа, а модули, похожие на строительные вагончики, хотя сравнение и хромает. Здесь есть абсолютно все для нормальной жизни и службы: боксы для машин, вольеры для собак, спортивный городок, комната для информирования и досуга, свои генератор и скважина, столовая и даже собственная баня с парилкой.

Заставу торжественно открыли в декабре прошлого года. Осматриваться и привыкать к новому месту было некогда: с первого же дня пограничники приступили к охране 20-километрового участка.

© Sputnik / Виктор Толочко На модульной заставе есть все для службы, жизни, занятий спортом

Начальник заставы старший лейтенант Иван Незабудко заверил, что зимой на заставе никто не мерз – для обогрева спальных помещений оказалось достаточно обычных электрообогревателей. Теплопотеря минимальная.

Основная фишка модульной заставы – в ее мобильности. В случае необходимости все постройки можно достаточно быстро демонтировать и перевезти в другое место. К тому же проект получился не очень дорогостоящим, во всяком случае гораздо дешевле, чем строительство из кирпича и бетона стационарного подразделения.

Проект и его исполнение – полностью белорусские. Как рассказали офицеры, в Деражичи приезжали российские коллеги, внимательно изучали опыт, задавали много вопросов, проявили большую заинтересованность.

© Sputnik / Виктор Толочко Повар на заставе – один из самых уважаемых людей

Начальнику заставы задаем "неудобный" вопрос: вот укоренитесь вы на этом месте, клумбы с цветочками разобьете, кабанчика откармливать станете и вдруг – приказ: переместиться на новое место, не обидно будет?

Старший лейтенант не растерялся: "Во-первых, приказы не обсуждаются, если нужно, сделаем все быстро и грамотно, а, во-вторых, кабанчика с собой тоже прихватим".

Не доплывет нарушитель до середины Днепра

Ну и наконец еще одно подразделение, которое входит в состав комендатуры и является главным на водных рубежах Лоевщины – отделение береговой охраны. Это их катера с 1999 года бороздят просторы Днепра и Сожи, контролируя около 155 километров речного участка госграницы.

Первоначально это была группа пограничных катеров. Впервые на охрану границы "Аист", "Восток" и амфибии "Гепард" вышли 25 апреля 2000 года. Шума и ажиотажа наделали тогда немало. Ну как же: не моторки, а этакий малый флот. Изъяснялись парни тоже порой не очень понятно для исключительно сухопутного окружения: гюйс, рында, кубрик, камбуз, кают-компания, гальюн. Возглавлял группу катеров капитан третьего ранга Михаил Крылов. После него подразделением и вовсе командовали капитаны второго ранга.

© Sputnik / Виктор Толочко Случись погоня – от таких катеров ни один нарушитель не скроется

Сейчас отделение береговой охраны в Лоеве возглавляет капитан-лейтенант Олег Выгляд. Его подчиненные прошли специальную подготовку, сдали экзамены и по устоявшейся традиции носят воинские звания как на флоте: в основном мичманы и старшие мичманы. Матросов-срочников в этом подразделении нет.

А самых первых "Аистов" уже списали на заслуженный отдых. Один из них застыл теперь на вечном посту у Гомельского музея военной славы, второй планируют установить возле Гомельской пограничной группы.

На смену первым катерам пришла совершенно новая техника: скоростная, с большим запасом хода, удобная в обслуживании и эксплуатации. Итальянские катера поступили по линии международной технической помощи. Закуплены также суда российского и белорусского производства.

© Sputnik / Виктор Толочко Пограничные катера – быстрые, маневренные, с большим запасом хода

Напрашиваемся на борт к "итальянцам". Нас заверили: особенности конструкции таковы, что катер этот перевернуться в принципе не может. "Но держитесь все-таки покрепче!". После того как судно набрало скорость километров под 70 в час и начало маневрировать, напоминать о безопасном поведении на борту катера было уже не надо. Мы же не морские и даже не речные волки – так, любители пеших прогулок.

Запас хода у катера "Дозор" – 400 километров, на борт может взять 10 человек. Из оснащения – радиолокационная станция, навигатор, эхолот. В общем, шансов на то, чтобы скрыться от пограничников, у нарушителей нет никаких.

Завидев рыбаков, причаливаем к берегу. Пограничники проверили их документы, расспросили о том, что видели, слышали.

© Sputnik / Виктор Толочко Рыбу в пограничной полосе ловить можно, но есть определенные правила

Рыбалка в пограничной полосе имеет свои особенности: местные лодки, катера и прочие плавсредства должны быть зарегистрированы в инспекции по маломерным судам, при себе рыбак обязан иметь паспорт, а также пропуск в пограничную полосу.

Кстати, с браконьерами береговая охрана тоже помогает бороться – совместно с инспекцией охраны животного и растительного мира.

Праздник, но не выходной

А еще местные пограничники с гордостью рассказывают, что именно у них снимали фильм "Смертельный улов" сериала "Государственная граница". Детективно-криминальная история с погонями, задержаниями контрабандистов и торговцев оружием разворачивается как раз на речном участке белорусско-украинского кордона. Изюминка фильма – катера и все еще не очень привычные для Беларуси люди в морской форме. Как говорят сами пограничники, пусть сюжет так и останется художественным вымыслом.

Задач у лоевских пограничников много и все они важные и ответственные. Сегодня у них профессиональный праздник. Будет особо вкусный обед, придут с подарками и поздравлениями гости от местных властей и жителей приграничья, но в остальном день как день – на границе выходных не бывает.

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