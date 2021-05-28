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Неизведанная Беларусь глазами пограничников – видео

28.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Проект "Чароўная граніца" готовили два года, для того, чтобы запечатлить живописные пейзажи Беларуси сотрудники ведомства исколесили
всю границу страны.

"Чароўная граніца" – это шесть видеоисторий о том, какая разная и неизведанная Беларусь. Серия роликов – Астравецкі край, Полацкі абшар, Брэсцкая зямля, Гродзенскія мясціны, Лоеўскія прасторы и Піншчына - рассказывает о туристическом потенциале исконных, нетронутых уголков нашей страны, показывая "первые метры" родной земли с нового, невиданного прежде ракурса.

Наряду с живописными пейзажами в проекте показаны пограничники, которые ежедневно несут службу, оберегая спокойствие и благополучие Родины.

Каждую историю сопровождают не только уникальные пейзажи, но и аутентичные мелодии, являющиеся трепетной, нежной огранкой голоса родной земли. Специально для роликов музыку написала фолк-этно-группа PANI malala.

Смотрите на видео Sputnik, как пограничники видят Синеокую. А на канале ведомства можно увидеть полную версию проекта.

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Государственный пограничный комитет Беларуси совместно с фолк-этно группой PANI malala запустил проект "Чароўная граніца". В серии из шести роликов показаны нетронутые...
 
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