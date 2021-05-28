Беларусь направила восьми странам ноты протеста из-за их реакции на инцидент с самолетом Ryanair

Источник материала: Onliner

Постоянное представительство Беларуси при ООН направило ноту протеста в миссии восьми стран, выступивших с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair 23 мая. Об этом со ссылкой на главу постпредства Валентина Рыбакова сообщает РИА.

Нота направлена Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии. Произошло это после того, как в среду Париж, Дублин и Таллинн инициировали закрытое обсуждение в Совбезе ООН ситуации вокруг посадки самолета в Минске. По его итогам данные страны сделали заявление, в котором утверждается, что рейс Ryanair был принудительно посажен по выдуманным причинам. Кроме того, авторы документа призывают освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.

«В адреса всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенитета государств — членов ООН», — заявил Рыбаков.

Постпред назвал непозволительным обнародование любых заявлений «до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь ICAO), которые имеют право такие расследования проводить».

Напомним, вчера Совет ICAO выразил «серьезную озабоченность» в связи с «очевидным вынужденным отклонением от маршрута рейса Ryanair FR4978». И назначил расследование для установления того, было ли нарушено каким-либо государством — членом ICAO международное авиационное право, включая Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).