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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нужно сделать в этот день

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 28 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины В этот день стоит обходить опасные места, ведь есть повышенный риск травмироваться.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале. Также мы расскажем, у кого в этот день именины.Преподобный Пахомий Великий – монах из Египта, основал первый общежительский монастырь. Люди приметили, что к дню памяти преподобного Пахомия весенная погода становилась уже по-настоящему теплой.Если восход сегодня красный – летом может быть много пожаров.Если зацвел можжевельник – пора заняться севом ячменя.Если в воздухе много паутины – к жаркой погоде летом.Сегодня именины отмечают: Дмитрий, Макар, Анастасия.Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется одевать красные сарафаны.Не стоит сажать на Пахома Теплого никакие растения, кроме пшеницы - посевы не взойдут или сгниют.Сон с 27 на 28 мая нельзя никому рассказывать, сбудется он на двадцать четвертый день.Кроме того, сегодня рекомендуют контролировать свои эмоции и не обижаться на окружающих. Конфликт может превратиться в ссору, которая станет вражда.В этот день стоит обходить опасные места, ведь есть повышенный риск травмироваться.