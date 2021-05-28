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Праздник 28 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

28.05.2021 09:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 28 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
Сегодня отмечается народный праздник Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале. Также мы расскажем, у кого в этот день именины.

Преподобный Пахомий Великий – монах из Египта, основал первый общежительский монастырь. Люди приметили, что к дню памяти преподобного Пахомия весенная погода становилась уже по-настоящему теплой.

Главные приметы этого дня


Если восход сегодня красный – летом может быть много пожаров.

Если зацвел можжевельник – пора заняться севом ячменя.

Если в воздухе много паутины – к жаркой погоде летом.

Сегодня именины отмечают: Дмитрий, Макар, Анастасия.

Что нужно сделать в этот день


Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется одевать красные сарафаны.

Что нельзя делать в этот день


Не стоит сажать на Пахома Теплого никакие растения, кроме пшеницы - посевы не взойдут или сгниют.

Сон с 27 на 28 мая нельзя никому рассказывать, сбудется он на двадцать четвертый день.

Кроме того, сегодня рекомендуют контролировать свои эмоции и не обижаться на окружающих. Конфликт может превратиться в ссору, которая станет вражда.

В этот день стоит обходить опасные места, ведь есть повышенный риск травмироваться.
 
 
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В этот день стоит обходить опасные места, ведь есть повышенный риск травмироваться.
 
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