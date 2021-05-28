ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сабина Брило: «Будто на машине времени перебросили в дикие времена»

28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Известная журналистка — о том, можно ли говорить о том, что «народ разберется внутри страны».

Сабина Брило: «Будто на машине времени перебросили в дикие времена»

Фото из Facebook Сабины Брило

— Народ мог разобраться внутри страны в те справедливые времена, когда у мужчин, чтобы защитить свои семьи и свою землю, было право на применение личной силы, — пишет Сабина Брило. — Цивилизованные времена отнимают у мужчин оружие, потому что подразумевается, что государство защищает человека от внешних врагов и обеспечивает ему безопасность внутри. Будучи в государстве безоружным, ты доверяешь свою безопасность государственной совести.

Сейчас нас будто на машине времени — с нашим цивилизованным восприятием государства и права, без оружия, без навыков сопротивления и выживания — перебросили в дикие времена. Народ бы хотел разобраться внутри страны — но вся сила (абсолютно животная, до-цивилизационная, до-договорная, ничем не сдерживаемая) на стороне государства: оружие, тюрьмы, всё, что можно помыслить для подавления и уничтожения.

Этому мог быть противопоставлен только правовой механизм, только возможность, прописанная в международном праве, хватать убийцу за руки и надевать на них наручники. Но такого механизма нет. Это поразительно и дико, нелепо и чревато еще большим ужасом.

Хотя, до смерти замученный в тюрьме политический — это, мне кажется, ужас совершенно полный и окончательный; если это происходит, то в праве вообще нет никакого смысла.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная журналистка — о том, можно ли говорить о том, что «народ разберется внутри страны».
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь направила восьми странам ноты протеста из-за их реакции на инцидент с самолетом Ryanair
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by