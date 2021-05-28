Сабина Брило: «Будто на машине времени перебросили в дикие времена»

Источник материала: Салiдарнасць

Известная журналистка — о том, можно ли говорить о том, что «народ разберется внутри страны».





Фото из Facebook Сабины Брило

— Народ мог разобраться внутри страны в те справедливые времена, когда у мужчин, чтобы защитить свои семьи и свою землю, было право на применение личной силы, — пишет Сабина Брило. — Цивилизованные времена отнимают у мужчин оружие, потому что подразумевается, что государство защищает человека от внешних врагов и обеспечивает ему безопасность внутри. Будучи в государстве безоружным, ты доверяешь свою безопасность государственной совести.

Сейчас нас будто на машине времени — с нашим цивилизованным восприятием государства и права, без оружия, без навыков сопротивления и выживания — перебросили в дикие времена. Народ бы хотел разобраться внутри страны — но вся сила (абсолютно животная, до-цивилизационная, до-договорная, ничем не сдерживаемая) на стороне государства: оружие, тюрьмы, всё, что можно помыслить для подавления и уничтожения.

Этому мог быть противопоставлен только правовой механизм, только возможность, прописанная в международном праве, хватать убийцу за руки и надевать на них наручники. Но такого механизма нет. Это поразительно и дико, нелепо и чревато еще большим ужасом.

Хотя, до смерти замученный в тюрьме политический — это, мне кажется, ужас совершенно полный и окончательный; если это происходит, то в праве вообще нет никакого смысла.