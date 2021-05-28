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Сабина Брило: «Будто на машине времени перебросили в дикие времена»
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известная журналистка — о том, можно ли говорить о том, что «народ разберется внутри страны».
Фото из Facebook Сабины Брило
— Народ мог разобраться внутри страны в те справедливые времена, когда у мужчин, чтобы защитить свои семьи и свою землю, было право на применение личной силы, —
Сейчас нас будто на машине времени — с нашим цивилизованным восприятием государства и права, без оружия, без навыков сопротивления и выживания — перебросили в дикие времена. Народ бы хотел разобраться внутри страны — но вся сила (абсолютно животная, до-цивилизационная, до-договорная, ничем не сдерживаемая) на стороне государства: оружие, тюрьмы, всё, что можно помыслить для подавления и уничтожения.
Этому мог быть противопоставлен только правовой механизм, только возможность, прописанная в международном праве, хватать убийцу за руки и надевать на них наручники. Но такого механизма нет. Это поразительно и дико, нелепо и чревато еще большим ужасом.
Хотя,
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Известная журналистка — о том, можно ли говорить о том, что «народ разберется внутри страны».
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