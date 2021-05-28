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Беларусь просит у России поддержки из-за надвигающихся санкций Запада

28.05.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер Беларуси Роман Головченко попросил у России поддержки в случае введения экономических санкций против синеокой и предложил РФ полностью восстановить авиасообщение между двумя странами.

"События последних дней говорят о возросшем давлении западных стран на Беларусь… (после ред. ) инцидента с посадкой в Национальном аэропорту Минск самолета Ryanair, сразу были введены ограничения на полеты "Белавиа" в европейские страны и даны рекомендации европейским перевозчикам избегать полетов через территорию Беларуси… Такие меры будут иметь экономические последствия для нашей страны. В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации", - заявил Головченко на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным в Минске.

Он предложил восстановить полномасштабное авиационное сообщение между двумя странами с выходом на доковидный уровень.

"Предлагаем увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления, в частности аэропорты Сочи и Краснодара. Тем более что эпидемиологическая обстановка улучшается. Мы активно взаимодействуем по линии служб здравоохранения, проводим вакцинацию населения. Налажен выпуск российской вакцины в Беларуси", - попросил Головченко, понимая, что Белавиа загнется быстро, да и в отпускной период народ нужно вывезти хотя бы на Черное море.

"Хочу вас также проинформировать, что, по поступающей в последние дни информации, Европейский союз принял политическое решение о введении секторальных экономических санкций, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота. Западные страны рассматривают в качестве точек давления те отрасли экономики, которые вносят весомый вклад в ВВП. Это нефтепереработка, производство удобрений и другие сектора", - посетовал Головченко, для пущей убедительности надвигающейся угрозы добавив, что такие действия Запада ударят и по России.

"Буквально сегодня (в четверг, 27 мая – ред.) глава европейской дипломатии заявил, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Беларусь. Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Беларуси, которые принадлежат Российской Федерации. Это Ямал - Европа и газотранспортная система "Газпром трансгаз Беларусь", - сказал премьер.

«Мы должны прагматично и конструктивно реагировать на такую политику наших западных партнеров», - добавил он.

Мишустин был не столь многословен, но отверг предложение Головченко о возврате к полномасштабному авиасообщению.

"Российская Федерация однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене. Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей", - сказал Мишустин.

«Также хочу сказать, что мы постепенно открываем воздушное сообщение и другие виды сообщения, которые так необходимы нашим гражданам. Конечно же, это полностью зависит от ситуации, связанной с пандемией. Здесь никакой политики нет. И при первой же возможности мы расширим наши взаимные контакты с помощью любых видов транспорта», пообещал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер Беларуси Роман Головченко попросил у России поддержки в случае введения экономических санкций против синеокой и предложил РФ полностью восстановить...
 
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