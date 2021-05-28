|
Посольство Беларуси в Литве забросали бутылками с краской
Источник материала: Партизан
26 мая на территорию белорусского диппредставительства неизвестные забросили бутылки с краской.
Фото: Посольство Беларуси в Литве
«Утром в среду правоохранительные органы получили сообщение о том, что на территории белорусского диппредставительства, которое находится на улице Миндауго, обнаружены две стеклянные бутылки с краской. Одна из них была разбита», —
К бутылкам были прикреплены красно-белые полоски.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 мая на территорию белорусского диппредставительства неизвестные забросили бутылки с краской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)