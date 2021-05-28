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Медведи продолжают посещать Брестчину, замечен даже бурый мишка

28.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из разных концов области приходят свидетельства очевидцев о том, что они повстречали медведей или хотя бы их следы.


Крупная когтистая лапа – характерный след медведя

Подписчики 1reg.by  из Брестского района рассказывают, что между Белым и Рогознянском озерами повстречали следы мишки. Видели зверя жители Медно.

Напомним, что рядом биосферный резерват «Прибужское Полесье» оттуда, возможно, и пришел медведь.

А наши столинский коллега сообщает, что с Гомельщины на юг Полесья пришел бурый медведь. Его видели охотники и местные жители в Столинском районе.

Бурый медведь занесен в Беларуси в Красную книгу. Наибольшая его популяция отмечается в Березинском биосферном заповеднике. Здесь проживает около 40 косолапых.
 
 
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Из разных концов области приходят свидетельства очевидцев о том, что они повстречали медведей или хотя бы их следы.
 
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