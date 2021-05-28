Медведи продолжают посещать Брестчину, замечен даже бурый мишка





Крупная когтистая лапа – характерный след медведя





рассказывают , что между Белым и Рогознянском озерами повстречали следы мишки. Видели зверя жители Медно. Подписчики 1reg.by из Брестского района, что между Белым и Рогознянском озерами повстречали следы мишки. Видели зверя жители Медно.





Напомним, что рядом биосферный резерват «Прибужское Полесье» оттуда, возможно, и пришел медведь.





А наши столинский коллега сообщает, что с Гомельщины на юг Полесья пришел бурый медведь. Его видели охотники и местные жители в Столинском районе.





Бурый медведь занесен в Беларуси в Красную книгу. Наибольшая его популяция отмечается в Березинском биосферном заповеднике. Здесь проживает около 40 косолапых.











