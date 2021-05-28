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Медведи продолжают посещать Брестчину, замечен даже бурый мишка
Источник материала: Партизан
Из разных концов области приходят свидетельства очевидцев о том, что они повстречали медведей или хотя бы их следы.
Крупная когтистая лапа – характерный след медведя
Подписчики 1reg.by из Брестского района
Напомним, что рядом биосферный резерват «Прибужское Полесье» оттуда, возможно, и пришел медведь.
А наши столинский коллега сообщает, что с Гомельщины на юг Полесья пришел бурый медведь. Его видели охотники и местные жители в Столинском районе.
Бурый медведь занесен в Беларуси в Красную книгу. Наибольшая его популяция отмечается в Березинском биосферном заповеднике. Здесь проживает около 40 косолапых.
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Из разных концов области приходят свидетельства очевидцев о том, что они повстречали медведей или хотя бы их следы.
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