ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава Белорусской федерации велоспорта Наталья Цилинская объяснила отмену ЧЕ воздушной блокировкой Беларуси

28.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

27 мая в Лозанне состоялось заседание правления Европейского Союза велосипедистов, которое постановило отменить континентальное первенство по велосипедному спорту на треке.



При обсуждении темы проведения чемпионата Европы по велотреку в Минске политические вопросы вообще не поднимались, сообщила Sputnik председатель Белорусской федерации велосипедного спорта (БФВС) Наталья Цилинская.

"Главные причина, из-за которых соревнования отменены – логистические. Делегации не смогли бы прилететь в Минск в намеченные сроки", — рассказала Цилинская.

Она рассказала, что сегодня в Лозанне под председательством руководителя организации Энрико Делла Каса состоялось заседание правления Европейского Союза велосипедистов (UEC). Из семи членов правления двое в Швейцарию прибыть не смогли. Это — представители России Александр Гусятников и Беларуси — Наталья Цилинская. Связь с ними была налажена через интернет.

По словам председателя БФВС, участники дискуссии подчеркнули, что чемпионат Европы по велотреку должен был стать хорошей проверкой сил ведущих велосипедистов континента перед Олимпийскими играми в Токио. Однако приостановка авиасообщения с Беларусью сделало невозможным проведение соревнований.

Цилинская выразила сожаление, что континентальное первенство пришлось отменить.

"До последнего момента мы проводили консультации с руководством UEC, и всю организационную работу делали вместе, согласованно. Уверена, минский чемпионат прошел бы на самом высоком уровне, потому что у нас есть богатый опыт, отличная команда, желание сделать настоящий спортивный праздник", — подчеркнула Цилинская.

Отказ иностранных сборных прилететь в Минск она объяснила именно воздушной блокировкой Беларуси, но никак не политическими мотивами, пишет Прессбол.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 мая в Лозанне состоялось заседание правления Европейского Союза велосипедистов, которое постановило отменить континентальное первенство по велосипедному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник 28 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by