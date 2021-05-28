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Подготовка к референдуму: Кочанова агитирует сельсоветы быть ближе к людям

28.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопросы о работы сельсоветов глава Совета Республики задавала в Лунинце, где встретилась с председателями Брестского областного и районных советов депутатов.




Спикер верхней палаты белорусского парламента заявила, что депутаты как никто знают, чем живет район и что волнует людей даже в самых отдаленных деревнях.

«Работа с населением сейчас выходит на первый план. От каждого из нас многое зависит. Речь идет о встречах с людьми: приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, общественные приемные, чтобы человек в любой момент мог прийти и высказать свое мнение или пожелание», – цитирует слова Кочановой БЕЛТА.

Она добавила, что связь между Советом Республики и местными советами депутатов должна быть тесной и эффективной: если люди озвучивают проблему, которую нельзя решить в регионе, то через сенаторов можно делегировать решение вопроса на республиканский уровень. В частности, парламентарии будут работать над законом об обращениях граждан и от депутатов местных уровней тоже ждут предложений.

Что касается работы сельских советов, то депутаты Брестской области отметили, что назрел вопрос некоторых преобразований: например, касающихся полномочий, численности, распоряжения финансами.

«Сельсовет должен управлять своим бюджетом, определять приоритеты. Допустим, нужно направить деньги на содержание дорог, благоустройство или другие нужды», – считает председатель Столинского райсовета депутатов Александр Ярошевич.

Также он высказался насчет института старост деревень: на его взгляд, труд этих людей требует большего поощрения.

Председатель Пружанского райсовета Николай Кудравец обаратил внимание на благоустройстве в сельской местности.

«Наводить порядок нужно постоянно. От коллег поступило предложение: при рассмотрении штата сельсоветов изучить вопрос введения ставки рабочего, который будет заниматься благоустройством. Работа для него есть круглый год. Тогда было бы проще организовать работу по наведению порядка на земле», – отметил он.


Напомним, что еще недавно речь шла о возможности полной ликвидации сельсоветов. В частности, глава Центризбиркома много раз выступала в духе:  "Пришла пора заменить сельсоветы чем-то другим". 
 
 
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Вопросы о работы сельсоветов глава Совета Республики задавала в Лунинце, где встретилась с председателями Брестского областного и районных советов депутатов.
 
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