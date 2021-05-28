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За угрозы убийством и оскорбления замгенпрокурора возбуждены уголовные дела

28.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместителю генерального прокурора Геннадию Дыско в интернете угрожали убийством, возбуждено уголовное дело, говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры в четверг.


"В ходе мониторинга сети интернет Генпрокуратура выявила публикации об угрозе убийством в отношении заместителя генерального прокурора Республики Беларусь Геннадия Дыско и публичном оскорблении его как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей. По данным фактам управление собственной безопасности Генпрокуратуры возбудило уголовные дела", - уточнили в ведомстве, пишет interfax.by. 

Там рассказали, что неустановленные лица в одном из чатов телеграм-канала в период с 26 по 27 мая 2021 года высказали в отношении Геннадия Дыско угрозы убийством. 

"Кроме того, неустановленные лица в это же время с использованием технических средств и сети интернет с целью унижения чести и достоинства личности заместителя генерального прокурора Республики Беларусь как представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей разместили в одном из чатов телеграм-канала под его фотоизображением комментарии с уничижительными и неприличными выражениями, которые стали доступны для прочтения неопределенному кругу лиц", - сообщили в Генпрокуратуре. 

Противоправные действия квалифицированы по ст.186 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время организованы и проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и иные процессуальные действия по установлению подозреваемых для привлечения их к уголовной ответственности. 

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В настоящее время акции носят эпизодический и локальный характер.
 
 
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Заместителю генерального прокурора Геннадию Дыско в интернете угрожали убийством, возбуждено уголовное дело, говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры в...
 
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